Hernán Piquín llega a Córdoba con un espectáculo que une ballet clásico y tango

FOTO: Un espectáculo que fusiona ballet clásico y tango, protagonizado por Hernán Piquín

La Agencia Córdoba Cultura presenta Entre dos mundos, un espectáculo que reunirá a Hernán Piquín con el Ballet Oficial de la Provincia en una propuesta que cruza la tradición del ballet clásico con la fuerza expresiva del tango.

Las funciones serán del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026, a las 20, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín, en Córdoba.

Un encuentro entre Paquita y Piazzolla

Con dirección artística de Patricia Baca Urquiza, la obra propone recorrer dos universos musicales y estéticos.

Por un lado, se presentará la suite de Paquita, uno de los grandes títulos del repertorio del ballet romántico, caracterizado por su elegancia y virtuosismo.

En contraste, el espectáculo abordará la intensidad y el dramatismo de los tangos de Astor Piazzolla, en una combinación que busca generar un diálogo entre dos lenguajes de la danza.

La propuesta plantea puntos de encuentro entre el ballet y el tango a partir de la técnica, la emoción y el virtuosismo.

El espectáculo contará además con un quinteto de tango en vivo, integrado por:

Damián Torres, bandoneón y dirección.

Valeria Martín, violín.

Aldo Cerino, piano.

Román Carballo, guitarra.

Christian Esquivel, contrabajo.

La presencia del quinteto acompañará la interpretación de las obras de Piazzolla y aportará una dimensión musical en vivo a la propuesta escénica.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro del Libertador, de martes a sábado de 9 a 20 y los domingos de función de 17 a 20.

Los precios son:

Platea: $50.000.

Cazuela: $44.000.

Tertulia: $35.000.

Paraíso: $25.000.

Palco planta alta: $180.000 para cuatro personas.

Palco planta baja: $200.000 para cuatro personas.

Además, se puede abonar en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa.

Se recomienda llevar la entrada descargada o el código QR correspondiente para agilizar el ingreso a la sala.

Dónde y cuándo

Las funciones serán el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, siempre a las 20.

El espectáculo se presentará en el Teatro del Libertador General San Martín, ubicado en avenida Vélez Sarsfield 365, Córdoba.

Elenco: Hernán Piquín junto al Ballet Oficial de la Provincia.

Dirección artística: Patricia Baca Urquiza.

Quinteto de tango: Damián Torres, Valeria Martín, Aldo Cerino, Román Carballo y Christian Esquivel.