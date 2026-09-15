Hernán Piquín llega a Córdoba con un espectáculo que une ballet clásico y tango
“Entre dos mundos” reunirá al bailarín con el Ballet Oficial de la Provincia del 1 al 4 de octubre, con música de Piazzolla y una suite de “Paquita”.
15/09/2026 | 17:07Redacción Cadena 3
FOTO: Un espectáculo que fusiona ballet clásico y tango, protagonizado por Hernán Piquín
La Agencia Córdoba Cultura presenta Entre dos mundos, un espectáculo que reunirá a Hernán Piquín con el Ballet Oficial de la Provincia en una propuesta que cruza la tradición del ballet clásico con la fuerza expresiva del tango.
Las funciones serán del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026, a las 20, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín, en Córdoba.
Un encuentro entre Paquita y Piazzolla
Con dirección artística de Patricia Baca Urquiza, la obra propone recorrer dos universos musicales y estéticos.
Por un lado, se presentará la suite de Paquita, uno de los grandes títulos del repertorio del ballet romántico, caracterizado por su elegancia y virtuosismo.
En contraste, el espectáculo abordará la intensidad y el dramatismo de los tangos de Astor Piazzolla, en una combinación que busca generar un diálogo entre dos lenguajes de la danza.
La propuesta plantea puntos de encuentro entre el ballet y el tango a partir de la técnica, la emoción y el virtuosismo.
El espectáculo contará además con un quinteto de tango en vivo, integrado por:
Damián Torres, bandoneón y dirección.
Valeria Martín, violín.
Aldo Cerino, piano.
Román Carballo, guitarra.
Christian Esquivel, contrabajo.
La presencia del quinteto acompañará la interpretación de las obras de Piazzolla y aportará una dimensión musical en vivo a la propuesta escénica.
Cuánto cuestan las entradas
Las entradas están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro del Libertador, de martes a sábado de 9 a 20 y los domingos de función de 17 a 20.
Los precios son:
Platea: $50.000.
Cazuela: $44.000.
Tertulia: $35.000.
Paraíso: $25.000.
Palco planta alta: $180.000 para cuatro personas.
Palco planta baja: $200.000 para cuatro personas.
Además, se puede abonar en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa.
Se recomienda llevar la entrada descargada o el código QR correspondiente para agilizar el ingreso a la sala.
Dónde y cuándo
Las funciones serán el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, siempre a las 20.
El espectáculo se presentará en el Teatro del Libertador General San Martín, ubicado en avenida Vélez Sarsfield 365, Córdoba.
Elenco: Hernán Piquín junto al Ballet Oficial de la Provincia.
Dirección artística: Patricia Baca Urquiza.
Quinteto de tango: Damián Torres, Valeria Martín, Aldo Cerino, Román Carballo y Christian Esquivel.
Lectura rápida
¿Qué espectáculo se presenta?
Se presenta Entre dos mundos, un espectáculo que combina ballet clásico y tango.
¿Quiénes participan en el espectáculo?
Participan Hernán Piquín y el Ballet Oficial de la Provincia.
¿Cuándo se llevarán a cabo las funciones?
Las funciones serán del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026, a las 20.
¿Dónde se realizará el espectáculo?
Se realizará en el Teatro del Libertador General San Martín, en Córdoba.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas?
Las entradas están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro.