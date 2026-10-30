Furor por Halloween en Córdoba: cuánto cuesta un disfraz y cuáles son las tendencias

Halloween llegó con movimiento intenso a los comercios de Córdoba. Los cotillones registraron una importante concurrencia de clientes y, según datos de la Cámara del Juguete, las ventas de estos artículos crecieron un 30% respecto de años anteriores.

La demanda se hizo sentir especialmente en disfraces, accesorios, maquillajes y elementos para ambientar las celebraciones.

En una recorrida por distintos locales de la ciudad, se pudo observar una gran cantidad de personas buscando opciones para festejar. En algunos comercios incluso se formaron filas, en una jornada marcada por las compras de último momento.

En Arco Íris, Lucas Romero Celis en diálogo con Cadena 3 describió un panorama de mucha actividad y destacó una característica que se repite cada año: los argentinos suelen dejar la elección del disfraz para último momento.

"Los locales están explotados de gente. Como siempre, salimos desesperados a buscar el disfraz, el accesorio y algunos vienen sin una idea clara de qué quieren", contó.

Las opciones son variadas y los precios dependen de la creatividad y el presupuesto de cada persona. Según explicó Romero Celis, quienes prefieren improvisar pueden armar un disfraz con maquillaje, matizadores de pelo y algunos accesorios por menos de $10.000.

Los accesorios individuales, como gorros y complementos, tienen valores que rondan entre los $3.000 y los $10.000, mientras que un disfraz completo puede costar entre $15.000 y $30.000.

Entre las tendencias de esta temporada se destacan los personajes de piratas y cowboys. También ganaron protagonismo los accesorios para recrear una estética de vaqueros más moderna, con pistolas y fundas que se colocan en las piernas.

El comerciante señaló que el público joven tiene una presencia importante en el local, especialmente por la cercanía con Nueva Córdoba. Muchos llegan en busca de alternativas para participar de fiestas y reuniones, con la intención de divertirse y sumarse a la celebración.

Otra de las paradas de la recorrida fue Estrellitas Multicolores, un comercio especializado en disfraces que cuenta con más de 1.500 modelos, entre propuestas importadas y prendas de confección propia.

Anabel Lupo explicó que este año hay una fuerte demanda de disfraces importados, especialmente de Spiderman, tanto para hombres como para mujeres.

También aparecen entre los más solicitados los disfraces de monjes, curas, monjas y presos, tanto en sus versiones tradicionales a rayas como en los característicos trajes naranjas.

Para los más chicos, las preferencias pasan por personajes como Catrinas, Monster Eyes y esqueletos. Además, las máscaras de látex y los disfraces de cabezones tienen una presencia destacada, con personajes como Minions y Sapo Pepe entre las opciones más buscadas.

Quienes no quieran comprar un disfraz completo también pueden optar por el alquiler. En Estrellitas Multicolores, los precios actuales son de $20.000 para adultos y $18.000 para niños.

Las reservas comenzaron en septiembre, especialmente para los modelos importados de Spiderman, que suelen agotarse rápidamente. Sin embargo, durante los últimos días se registró un aumento considerable de consultas y contrataciones.

El comercio también ofrece disfraces a medida, aunque para este tipo de trabajos se necesita una anticipación aproximada de un mes.

En cuanto a los valores de compra, un disfraz infantil confeccionado a medida cuesta alrededor de $25.000, mientras que uno para adultos puede rondar los $40.000. Los precios varían según el talle, el diseño y la cantidad de accesorios incluidos.

La actividad comercial refleja el entusiasmo de quienes buscan sumarse a los festejos de Halloween, una celebración que cada año gana más presencia en Córdoba.

Desde alternativas económicas para improvisar un personaje hasta disfraces completos, máscaras y trajes importados, la oferta incluye opciones para diferentes edades y presupuestos.

La consigna parece ser divertirse y dejar volar la imaginación. Como resumieron durante la recorrida por los comercios, no hay excusas para quedarse afuera: hay maquillajes, antifaces, pelucas, accesorios y disfraces para todos los gustos y bolsillos.

Informe de Celeste Benecchi