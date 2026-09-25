Desde París, Passerini detalló los preparativos para la visita del Papa a Córdoba

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se encuentra en París, donde participa de una jornada internacional en la sede de la UNESCO que tiene como protagonista al papa León XIV.

Desde allí, se refirió a los preparativos que lleva adelante la ciudad para recibir al Pontífice el próximo 10 de noviembre.

Passerini destacó la importancia de la participación de Córdoba en el encuentro internacional y señaló que tuvo la posibilidad de escuchar el discurso del Papa, en una jornada que incrementó la expectativa por su próxima visita a la capital provincial.

/Inicio Código Embebido/

Hoy acompañé la visita del papa León XIV a la sede de la UNESCO en París, donde llamó a “construir juntos un mundo justo, un espacio acogedor para todos y fecundo para cada uno, donde cada pueblo pueda crecer en paz”. ??? pic.twitter.com/M28T963oRL — Daniel Passerini (@PasseriniOk) September 25, 2026

/Fin Código Embebido/

“Córdoba fue elegida de América para participar de esta reunión en la UNESCO, que es la sede mundial por la educación y la cultura”, expresó el intendente.

El jefe municipal explicó que los equipos de la Municipalidad y del Gobierno de Córdoba trabajan de manera coordinada con autoridades de la Iglesia, bajo la conducción del cardenal Ángel Rossi y el padre Juan Martínez. Según indicó, ya se realizaron distintas reuniones de organización y se avanzó en la definición de los horarios de la visita.

La llegada de León XIV a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre. El itinerario oficial contempla su arribo a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y, posteriormente, una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, el Pontífice mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Córdoba.

En relación con la organización de la jornada, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita papal. En Córdoba, además, el Gobierno provincial confirmó el feriado del martes 10, día en que León XIV estará en la provincia.

Passerini también confirmó que el transporte público será gratuito durante toda la jornada del 10 de noviembre, con un esquema especial destinado a facilitar el traslado de los miles de fieles que se esperan en la ciudad.

La Provincia, por su parte, informó que afrontará con recursos propios parte de la logística y del operativo de seguridad previsto para la visita.

La visita de León XIV a Córdoba forma parte de su viaje apostólico por Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. La jornada cordobesa tendrá como principales puntos la misa multitudinaria y el encuentro posterior con representantes de la Iglesia local.

Informe de Jorge Mercado