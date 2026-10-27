Cuánto cuesta estudiar en Córdoba: el gasto mensual puede superar los $3,2 millones

Estudiar una carrera universitaria en Córdoba implica un esfuerzo económico cada vez más importante para miles de familias. Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba, a partir de tres perfiles de estudiantes, estimó que el gasto mensual puede ir desde los $780.864 para quienes aprovechan al máximo los beneficios públicos hasta los $3.261.283 para aquellos con un nivel de consumo más elevado y que asisten a una universidad privada.

El relevamiento fue presentado por el defensor del Pueblo, Franco Jular, y contempla diferentes condiciones de vida, modalidades de transporte, alimentación, vivienda, educación y recreación. El objetivo es dimensionar cuánto dinero necesita un estudiante para sostener su formación académica en la capital provincial.

Los cálculos muestran que, incluso con un presupuesto austero y utilizando servicios públicos, estudiar en Córdoba requiere una inversión considerable. Además, las cifras evidencian el impacto que tiene la vivienda en los gastos mensuales.

Perfil bajo: $780.864 por mes

El primer escenario corresponde a un estudiante que asiste a la universidad pública y utiliza los distintos beneficios disponibles para reducir sus gastos cotidianos.

Este perfil contempla el acceso al comedor universitario, el Boleto Educativo Gratuito y la cobertura de salud pública o los programas gratuitos que ofrece la universidad. También incluye el alojamiento en una habitación cuádruple de una residencia universitaria, con gastos mínimos relevados desde los $360.000 mensuales.

El presupuesto total estimado es de $780.864 por mes, sin considerar gastos adicionales que puedan surgir.

En este caso, el estudiante cuenta con un presupuesto muy limitado para alimentación, higiene personal, indumentaria y comunicaciones. El cálculo contempla la compra de una prenda cada tres meses, un abono económico para el celular, una cuenta compartida de streaming y escasos gastos de recreación.

Se trata de un escenario de consumo mínimo, en el que el acceso a los beneficios públicos resulta fundamental para sostener los estudios.

Perfil medio: $1.320.000 mensuales

El segundo escenario representa a un estudiante que vive en Nueva Córdoba o en una zona cercana, comparte el alquiler de un departamento con otra persona y cursa en una universidad pública.

A diferencia del perfil bajo, este presupuesto incorpora un nivel de consumo moderado, con mayores posibilidades de recreación y actividades deportivas.

El informe estima que este estudiante necesita $1.320.000 mensuales para cubrir sus gastos. La cifra contempla vivienda compartida, alimentación, transporte, comunicaciones, indumentaria y algunas actividades recreativas, como pagar un gimnasio o jugar al fútbol una vez por semana.

Aunque el presupuesto es más amplio, sigue correspondiendo a un estilo de vida moderado, sin grandes gastos extraordinarios.

Perfil alto: más de $3,2 millones por mes

El tercer escenario corresponde a un estudiante que vive solo en Nueva Córdoba o en zonas aledañas, asiste a una universidad privada y tiene un nivel de consumo más elevado.

En este caso, la Defensoría del Pueblo calculó un gasto mensual de $3.261.283. El presupuesto incluye el alquiler de un departamento individual, la cuota universitaria, comidas en el hogar y mediante delivery, salidas, actividades deportivas, indumentaria y un abono de celular de mayor costo.

Para este perfil, el arancel de la universidad privada se estimó en torno a los $950.000 mensuales, aunque durante la presentación del informe también se mencionó una cifra cercana a los $900.000.

La diferencia con el presupuesto mínimo supera los $2,4 millones mensuales, lo que refleja cómo las condiciones de vivienda, el tipo de institución educativa y los hábitos de consumo modifican el costo de estudiar en la ciudad. Uno de los componentes más importantes del presupuesto universitario es el alojamiento. Según el relevamiento, mantener un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba representa un gasto mensual total de $936.885.

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El cálculo se desglosa de la siguiente manera:

Alquiler: $562.000.

Expensas: $118.000.

Servicios públicos: $166.000.

Internet Wi-Fi: $71.000.

Productos de limpieza para el hogar: aproximadamente $20.000.

Estos valores muestran que vivir solo en uno de los barrios con mayor presencia de estudiantes universitarios implica destinar una suma considerable únicamente a la vivienda y sus gastos asociados.

La alternativa de compartir un departamento permite distribuir parte de esos costos entre dos o más personas. También puede resultar más económico buscar alojamiento fuera de Nueva Córdoba, aunque el gasto final dependerá de la ubicación y las condiciones de cada inmueble.

El impacto en el presupuesto familiar

Uno de los puntos centrales del informe es cuánto representa la educación universitaria en los ingresos de los hogares.

De acuerdo con Jular, el ingreso familiar promedio considerado en el análisis ronda los $2.900.000 mensuales. Frente a ese monto, el perfil de gasto mínimo representa alrededor del 30% de los ingresos, mientras que el perfil medio demanda aproximadamente el 45%.

En términos concretos, una familia con ingresos de $2,9 millones debe destinar cerca de $1,32 millones por mes para sostener a un hijo que estudia en Córdoba bajo las condiciones del perfil intermedio.

Esto supone utilizar casi la mitad del presupuesto familiar en un solo estudiante, sin contar necesariamente con otros hijos, deudas o gastos extraordinarios que pueda tener el hogar.

En el caso del perfil alto, el costo estimado supera incluso el ingreso familiar promedio tomado como referencia en el estudio.

La importancia de la universidad pública y los beneficios estudiantiles

A partir de estos resultados, el defensor del Pueblo destacó la importancia de sostener la universidad pública y los mecanismos de apoyo que permiten reducir los gastos de los estudiantes.

El comedor universitario, el boleto educativo, la atención sanitaria gratuita y las alternativas de alojamiento compartido pueden marcar una diferencia significativa en el presupuesto mensual.

También existen opciones para reducir gastos en actividades deportivas, compartir suscripciones digitales y organizar las compras y las comidas entre compañeros.

Sin embargo, el relevamiento deja en evidencia que, aun cuando se aprovechan estas alternativas, estudiar en Córdoba implica un esfuerzo económico importante para las familias, especialmente para aquellas que deben afrontar el traslado de sus hijos desde otras localidades.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo ponen así en perspectiva el costo de sostener una carrera universitaria y muestran que, además del acceso a la educación, la vivienda, la alimentación y el transporte son factores decisivos para que los estudiantes puedan permanecer en las aulas y completar su formación.

Informe de Alejandro Bustos