Autos Locos: Mendiolaza prepara una carrera de carritos sin motor, con creatividad y solidaridad

Mendiolaza se prepara para recibir una particular competencia que promete combinar velocidad, creatividad y diversión: una carrera de “autos locos” en la que los vehículos no tendrán motor y deberán descender por una pendiente sorteando distintos obstáculos.

La iniciativa es impulsada por Agustín Carletti, quien en diálogo con Cadena 3 explicó que la propuesta nació de una idea que tenía desde hace varios años. Los participantes deberán construir sus propios carritos y lanzarse por un circuito con rampas, curvas, zigzags y saltos.

La competencia se realizará el domingo 29 de noviembre, de 15 a 18, sobre la avenida Tissera, una de las principales arterias de la ciudad.

Los vehículos podrán ser individuales o contar con un copiloto, mientras que los equipos estarán conformados por hasta cuatro o cinco personas. Uno de los principales atractivos será la creatividad aplicada al diseño de cada carrito.

Entre las ideas que ya anticiparon algunos participantes aparecen una bañera móvil, una botella gigante de fernet, una ducha e incluso un misil.

Carletti explicó que el objetivo es que la construcción de los vehículos no implique un gasto elevado. Por eso, muchos participantes recurren a elementos que tienen disponibles o que pueden recuperar de otros objetos.

Las ruedas pueden ser de bicicletas, motos, cochecitos u otros vehículos, mientras que cada equipo deberá encontrar la manera de adaptar los distintos componentes para conseguir un carrito funcional.

El reglamento establece además determinadas condiciones para garantizar la seguridad. Los vehículos deben contar con un sistema básico de dirección y frenado, además de determinadas dimensiones y una distancia mínima respecto del suelo.

También se recomienda incorporar algún tipo de protección para los participantes, como una estructura similar a una jaula antivuelco.

La carrera está inspirada en el formato de las competencias de “autos locos” que se realizan en distintas partes del mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la iniciativa llegará a Córdoba bajo la organización de Autos Locos Argentina.

La intención es generar una jornada para compartir entre familias y amigos y convertir a la avenida Tissera en el escenario de una competencia diferente, en la que el ingenio de cada equipo tendrá un papel central.

El evento tendrá entrada libre y gratuita. Además, quienes asistan como espectadores podrán colaborar voluntariamente con un alimento no perecedero que será destinado a Cáritas Argentina.

De esta manera, la propuesta buscará reunir entretenimiento, participación y solidaridad en una jornada abierta para toda la comunidad de Mendiolaza.

Entrevista de "Viva la Radio"