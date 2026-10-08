La Feria del Libro de Rosario abrió con un llamado a defender la lectura y la imaginación

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 quedó inaugurada este jueves en el Centro Cultural Fontanarrosa, con discursos centrados en el valor de la literatura, la libertad de expresión y los desafíos que atraviesan la cultura en la actualidad. La historiadora rosarina Marcela Ternavasio estuvo a cargo de la apertura, mientras que el intendente Pablo Javkin destacó la importancia de preservar la creación artística frente al avance de la inteligencia artificial.

Durante su intervención, Ternavasio recorrió la historia de los libros, la lectura y las distintas formas de censura. También cuestionó la denominada “batalla cultural” y advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la cultura.

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“¿Para qué sirven la literatura, el arte, la ciencia, la universidad o el periodismo?”, planteó la historiadora, al referirse a los cuestionamientos que reciben estas áreas.

Además, alertó sobre las formas de censura que se manifiestan tanto desde el poder político como en las redes sociales. “Hemos pasado de una censura ilustrada a una censura de la ignorancia”, sostuvo.

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Por su parte, Javkin reivindicó la tradición literaria de Rosario y el papel de los libros como espacios de encuentro. En su discurso, también se refirió a los cambios tecnológicos y al riesgo de que la automatización y la repetición desplacen la originalidad y la experiencia humana.

“No habrá nunca una IA que frasee como Saer. No habrá nunca una máquina que invente mundos como los que construyó Gorodischer”, afirmó el intendente, en referencia a los escritores Juan José Saer y Angélica Gorodischer.

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La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales, representantes del sector editorial y referentes de la Universidad Nacional de Rosario.

A su turno, la secretaria de Cultura provincial, Susana Rueda, declaró: "Tiene que ver con eso, con acontecimientos que ponen en valor la participación ciudadana, el encuentro en el espacio público, la posibilidad de compartir en comunidad... nos ubican como protagonistas de los sucesos culturales y deportivos más trascendentes de este año".

En tanto, el consejero de la Fundación el Libro y presidente de Falpa, Jorge García Abdelnur, destacó “la decisión política y el compromiso con la comunidad para garantizar la permanencia en el tiempo de una feria abierta, gratuita y de excelencia”.

La programación incluye la participación de grandes referentes como María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg y Juan José Becerra. Además, hay 50 stands de librerías y editoriales de todo el país con promociones especiales ofrecidos por Banco Municipal y el Banco de Santa Fe.

La Feria puede visitarse de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a 00. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13 a 22 y el domingo 18 se podrá recorrer de 13 a 21. Cabe señalar que se incorpora un sistema de acceso mediante QR gratuito personal, que se gestiona por única vez y puede utilizarse para todos los días de la feria a través de la web de la feria.

La agenda completa del evento puede consultarse en feriadellibrorosario.gob.ar