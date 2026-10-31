Buscan que el 3 de febrero sea feriado por el Combate de San Lorenzo: "San Martín lo merece"

El Concejo Municipal de San Lorenzo aprobó por unanimidad una declaración para solicitarle al Congreso de la Nación que el 3 de febrero sea incorporado al calendario de feriados nacionales, en homenaje al combate de San Lorenzo de 1813. La iniciativa fue impulsada por la concejal oficialista Delfina Cavagnero, quien explicó que el objetivo es reforzar un reclamo que lleva décadas en la ciudad.

“Este pedido es una deuda a los vecinos de San Lorenzo desde hace décadas que se está pidiendo”, afirmó la edil en diálogo con Viva la Radio en Cadena 3 Rosario. Y agregó: “Creemos que realmente la fecha se lo merece, la historia se lo merece”. Según planteó, la declaración aprobada es el primer paso para que la propuesta llegue al ámbito legislativo nacional.

Cavagnero aclaró que la decisión del Concejo no establece un nuevo feriado, sino que constituye un pedido dirigido a diputados y senadores nacionales. La posibilidad está contemplada en la Ley Nacional de Feriados 27.399, que habilita al Congreso a incorporar nuevas fechas al calendario. “La idea es que el día de mañana algún diputado nacional o senador nacional pueda también trabajar esta iniciativa e impulsarla para que sea una realidad”, explicó.

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La concejal adelantó que buscarán conformar una mesa de trabajo con asociaciones sanmartinianas y localidades de la provincia vinculadas con la historia del prócer. Mencionó a Venado Tuerto, Puerto General San Martín, Granadero Baigorria y Arroyo Seco, además de la Asociación Sanmartiniana de San Lorenzo, que también impulsa el reclamo. “La idea es poder trabajarlo entre todos”, señaló.

Consultada sobre las objeciones que podría generar la creación de otro feriado en un contexto económico complejo, Cavagnero reconoció que el planteo sobre la actividad laboral es válido, pero defendió la importancia de la fecha. “Los feriados son un derecho”, sostuvo, y agregó que el reconocimiento también podría tener consecuencias positivas para la economía local.

“Un feriado genera turismo, genera movimiento económico también. No es que se para el país, sino que fomenta el turismo, fomenta el movimiento y el crecimiento para nuestra ciudad”, argumentó. En ese sentido, insistió en que la propuesta no responde solamente a una reivindicación local, sino a la importancia histórica que tuvo el combate para Argentina y América del Sur.

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La edil también mencionó el respaldo de historiadores de la región, entre ellos Juan Nobile, Sergio Paz y Gustavo Batistoni, de Firmat. Sobre la posibilidad de que la fecha quede relegada porque San Martín ya tiene un feriado en su homenaje el 17 de agosto, Cavagnero consideró que ambas jornadas tienen relevancia propia. “Como la tiene el 17 de agosto, también debería tenerla el 3 de febrero”, expresó.

Por último, la concejal consideró posible que el reconocimiento se concrete para el próximo año, aunque aclaró que dependerá del avance de la iniciativa y de las decisiones políticas en el Congreso. “Utópico no creo, porque se pueden hacer sesiones extraordinarias. Si entre todos trabajamos esta iniciativa, creo que podría suceder para el año que viene. Y si no será para el otro o cuando sea”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo.