Fuerte temporal en El Trébol: "Los desagües internos nunca se hicieron"

El temporal que azotó a El Trébol dejó un escenario de importantes daños materiales. Según explicó la intendenta Natalia Sánchez, en apenas 30 minutos cayeron 80 milímetros de lluvia, acompañados por una intensa granizada que se extendió durante unos 15 o 20 minutos. La acumulación de piedras obstruyó canaletas y desagües, provocó filtraciones y ocasionó el hundimiento de techos en distintos sectores.

La situación también afectó a edificios públicos. En el hospital, el techo de la guardia cedió y obligó a reorganizar rápidamente la atención sanitaria. En medio de ese operativo llegó una mujer embarazada que dio a luz, por lo que el personal debió resolver la emergencia mientras reubicaba los servicios. La escuela secundaria José Ingenieros también sufrió el ingreso de agua en sus aulas.

Evacuados y asistencia a las familias

Sánchez indicó que unas 20 personas fueron trasladadas a los centros de evacuación dispuestos en clubes de la ciudad. El operativo de Protección Civil se activó rápidamente y, además, las autoridades comenzaron a visitar casa por casa a quienes permanecían en sus viviendas para evaluar los daños y convencerlos de trasladarse a lugares seguros. “Tenemos protección civil muy aceitada, los albergues de los clubes siempre a disposición y un grupo de WhatsApp. Todo es muy rápido”, explicó.

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La jefa municipal también señaló que la escuela secundaria presenta un problema histórico de desnivel entre el patio y las aulas. “Esa es mi escuela, yo fui a la secundaria José Ingenieros. Esa escuela es así desde que se creó. El patio está más alto que los salones, entonces el agua va para las aulas”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que la magnitud de lo ocurrido estuvo relacionada con la obstrucción de los sistemas de escurrimiento por la acumulación de granizo.

Una problemática histórica y obras pendientes

La intendenta recordó que las inundaciones son un problema recurrente en El Trébol y explicó que parte del agua llega desde los campos ubicados al oeste de la ciudad. Según relató, desde la construcción de la ruta, cuando el caudal supera determinados niveles y atraviesa ese sector, la localidad queda expuesta a los anegamientos. La última gran inundación había ocurrido en 2023 y, a partir de esa emergencia, se comprometió una obra provincial para elevar la ruta, construir un canal y reforzar la protección hídrica.

Sánchez explicó que la elevación de la ruta ya se concretó y que la obra incluyó una inversión de unos 5.000 millones de pesos. También mencionó otros trabajos de desagüe y ensanchamiento del canal 12 de Octubre, con una inversión de 2.300 millones. La finalización de estas intervenciones está prevista para marzo. No obstante, reconoció que todavía queda pendiente estudiar y ejecutar mejoras en los desagües internos de la ciudad, una intervención compleja porque requiere levantar pavimento y contemplar las redes de cloacas y gas.

Por último, la intendenta advirtió que la localidad necesita una planificación integral para resolver los problemas de escurrimiento. “Lo que nunca se hizo fueron desagües internos”, remarcó. Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, las autoridades municipales mantienen el contacto con el Gobierno provincial, que comprometió la intervención de sus equipos para recorrer las zonas afectadas.

Entrevista de Jonatan Raimundo.