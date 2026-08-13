FOTO: Rosario: detuvieron a un joven de 24 años por el crimen de la mujer trans en La Sexta.

Un joven de 24 años fue detenido este jueves como sospechoso de haber asesinado a Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años que fue encontrada muerta a golpes en un departamento del barrio La Sexta, en Rosario.

La detención fue informada por la Fiscalía Regional y se concretó durante las primeras horas de la tarde en la zona del parque Independencia, luego de una serie de tareas investigativas realizadas de manera reservada por personal de la Policía de Investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El detenido fue identificado por sus iniciales como J.G.A., de 24 años, y es señalado como presunto autor del hecho. Según informó el Ministerio Público de la Acusación, quedó a disposición de la Justicia y será llevado a una audiencia imputativa en los próximos días.

La investigación está a cargo del fiscal Rodrigo Urruticochea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien había dispuesto distintas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a la persona responsable del crimen.

Banach fue hallada sin vida cerca de las 23 del martes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una mujer desvanecida dentro de un departamento ubicado en un tercer piso de Cerrito al 600. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, vecinos de edificios linderos habían advertido la situación y dieron aviso a la Policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar, intentaron comunicarse con las personas que se encontraban en el interior. Ante la falta de respuesta, ingresaron por la fuerza y encontraron a Banach. Los médicos constataron minutos después que había fallecido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la primera inspección se observaron lesiones en las piernas y golpes en el rostro. Posteriormente, la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo.

La Fiscalía también incorporó testimonios de vecinos que manifestaron haber escuchado una discusión poco antes del llamado al 911 y señalaron que una mujer habría pedido auxilio. Esos elementos forman parte de la reconstrucción de la secuencia previa al crimen.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y se investiga bajo la hipótesis de un posible femicidio. Ahora, con la detención de J.G.A., la Justicia deberá avanzar en la audiencia imputativa y determinar su grado de responsabilidad en el asesinato de Banach.