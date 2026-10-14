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Una mujer resultó fallecida tras un choque entre un camión y un utilitario en Roldán

Ocurrió este miércoles a la tarde en el cruce entra autopista y la A012. La información es preliminar y trabajan en el lugar personal policial, Bomberos y el servicio de emergencias.   

14/10/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

FOTO: Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

FOTO: Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

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Una mujer falleció este miércoles 14 de octubre en un accidente de tránsito protagonizado por un camión y un utilitario en la zona de la autopista y la ruta A012, en jurisdicción de Roldán.

El hecho se registró alrededor de las 15 y motivó la intervención Samco, que acudieron al lugar.

De acuerdo con la información policial disponible hasta el momento, el siniestro fue caratulado preliminarmente como homicidio culposo en accidente de tránsito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por el momento, no trascendieron las identidades de la víctima ni de las personas involucradas, como tampoco las circunstancias en las que se produjo la colisión.

La información es de carácter extremadamente preliminar y se aguardan mayores precisiones oficiales para establecer cómo ocurrió el accidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el 14 de octubre? Una mujer falleció en un accidente de tránsito entre un camión y un utilitario.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente? La información sobre la víctima y las personas involucradas no ha sido divulgada.

¿Cuándo se registró el accidente? El accidente se registró alrededor de las 15 horas.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la zona de la autopista y la ruta A012, en Roldán.

¿Cómo fue clasificado el siniestro? Fue caratulado preliminarmente como homicidio culposo en accidente de tránsito.

¿Por qué se espera más información? Se aguardan mayores precisiones oficiales para entender las circunstancias del accidente.

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