Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de aceptar pagos manuales desde diciembre

A partir del 1 de diciembre de 2026, las estaciones ubicadas en los kilómetros 16, 30 y 143 de la Autopista Rosario-Santa Fe funcionarán exclusivamente con TelePASE. Desde esa fecha, los vehículos que circulen por esos puntos sin estar adheridos al sistema y sin contar con el dispositivo correspondiente podrán recibir multas.

Para evitar sanciones, se solicita a los conductores que utilizan habitualmente esos accesos que realicen el trámite de adhesión con anticipación. Entre el 16 y el 30 de noviembre, podrán retirar gratuitamente el dispositivo TAG en las cabinas de atención manual de las tres estaciones, donde también recibirán instrucciones para habilitarlo.

El trámite también podrá realizarse en otros puntos de atención de la autopista. Entre ellos, se encuentran el peaje troncal Sauce Viejo, ubicado en el kilómetro 141, con atención de lunes a viernes de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20, y los sábados de 8 a 13.30; y la estación YPF La Ribera, en el kilómetro 28, abierta de lunes a viernes de 8 a 16.

La adhesión a TelePASE no tiene costo y permite atravesar las estaciones sin detenerse, mediante el débito automático del importe a través del medio de pago asociado. Además, el sistema ofrece bonificaciones en las tarifas y permite consultar facturas, revisar el detalle de los viajes y administrar los medios de pago desde la plataforma www.telepase.com.ar/login.

La implementación de esta modalidad apunta a agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera en la autopista. Por eso, se recomienda a los usuarios gestionar y habilitar el dispositivo antes del 1 de diciembre, cuando los tres puestos dejarán de contar con atención manual.