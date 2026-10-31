Tragedia en Merlo: un hombre asesinó a su familia y luego se suicidó
Un hombre de nacionalidad venezolana asesinó a su esposa e hijos en Merlo y luego se quitó la vida. La Policía encontró los cuerpos con heridas de bala en su vivienda.
FOTO: Tragedia en Merlo: un hombre asesinó a su familia y luego se suicidó
Buenos Aires, 31 de octubre (NA) — Un hombre de nacionalidad venezolana cometió un homicidio múltiple al asesinar a su esposa y a sus tres hijos, para posteriormente quitarse la vida en su hogar, ubicado en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según la información proporcionada por las autoridades.
El trágico suceso tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Mercedes al 2.400, donde la policía acudió tras recibir el aviso de un familiar que no había tenido contacto con la familia. Al ingresar al domicilio, se encontraron con una escena devastadora: la madre y sus tres hijos yacían sin vida, todos con múltiples heridas de bala, mientras que el padre también estaba muerto con un arma en sus piernas.
Tras realizar las correspondientes pericias, las autoridades de la UFI Número 8 y de la Policía Científica determinaron que se trataba de un cuádruple crimen seguido de suicidio, confirmando que el autor de la tragedia utilizó una pistola de 9 milímetros, la cual fue hallada entre sus pertenencias.
El hombre, identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, tenía 44 años. Su esposa, Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y sus hijos, Dan Velkan Soihit Rivero (14), Alan Nehru Soihit Rivero (12) y Nicole Valentina Soihit Rivero (10), fueron las víctimas de este lamentable hecho.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Merlo?
Un hombre asesinó a su esposa e hijos y luego se suicidó en su vivienda.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son la esposa y tres hijos del perpetrador, todos de nacionalidad venezolana.
¿Dónde sucedió el hecho?
El crimen ocurrió en una casa ubicada en la calle Mercedes al 2.400, en Merlo.
¿Cuándo fue el suceso?
El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2026.
¿Cómo se enteró la policía?
La policía acudió tras el aviso de un familiar que no había tenido noticias de la familia.
[Fuente: Noticias Argentinas]