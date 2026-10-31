FOTO: Tragedia en Merlo: un hombre asesinó a su familia y luego se suicidó

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) — Un hombre de nacionalidad venezolana cometió un homicidio múltiple al asesinar a su esposa y a sus tres hijos, para posteriormente quitarse la vida en su hogar, ubicado en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según la información proporcionada por las autoridades.

El trágico suceso tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Mercedes al 2.400, donde la policía acudió tras recibir el aviso de un familiar que no había tenido contacto con la familia. Al ingresar al domicilio, se encontraron con una escena devastadora: la madre y sus tres hijos yacían sin vida, todos con múltiples heridas de bala, mientras que el padre también estaba muerto con un arma en sus piernas.

Tras realizar las correspondientes pericias, las autoridades de la UFI Número 8 y de la Policía Científica determinaron que se trataba de un cuádruple crimen seguido de suicidio, confirmando que el autor de la tragedia utilizó una pistola de 9 milímetros, la cual fue hallada entre sus pertenencias.

El hombre, identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, tenía 44 años. Su esposa, Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y sus hijos, Dan Velkan Soihit Rivero (14), Alan Nehru Soihit Rivero (12) y Nicole Valentina Soihit Rivero (10), fueron las víctimas de este lamentable hecho.