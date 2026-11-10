FOTO: Servicio especial del subte en Buenos Aires por la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- En el contexto de la tercera jornada de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluye un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, se implementará un servicio especial de subte este martes. El mismo estará disponible de 23:30 a 1:30, facilitando la desconcentración tras el evento programado para las 20:15.

Durante la jornada, se llevará a cabo un festival desde las 16:00, mientras el Sumo Pontífice asiste a actividades en Córdoba y tiene previsto regresar a Buenos Aires a las 18:10.

Según la información proporcionada por Emova, todas las líneas de subte operarán con su horario habitual de 5:30 a 23:30, pero las líneas D y H extenderán su servicio hasta la 1:30 en algunos tramos.

En el caso de la Línea D, se podrá viajar desde Plaza Italia hacia Catedral y desde Palermo hacia Congreso de Tucumán. Las estaciones habilitadas para el descenso serán Juramento, Olleros, Pueyrredón, 9 de Julio y Catedral.

Por otro lado, la Línea H funcionará con un servicio de conexión con la línea D, permitiendo el ingreso exclusivo a través de esta combinación, con descenso únicamente en la estación Once-30 de Diciembre.