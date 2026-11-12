Serena alegría

Hemos recibido el gran regalo de la visita del Papa León XIV. Nos hemos conmovido con sus sabios mensajes. Nos ha sorprendido su severa claridad en la visión del anhelado futuro de la humanidad. Futuro que debemos y podemos construir entre todos, a condición de dejarnos ganar por el amor. A condición de que seamos capaces de deponer ambiciones mezquinas y egocéntricas. A condición de que encontremos en el servicio a los otros el sentido de nuestras vidas, desde todo y cualquiera sea el puesto y lugar en el que transcurren nuestras vidas.

León XIV nos ha interpelado a todos. Gobernantes y gobernados. Dirigentes y dirigidos en los distintos estamentos y organizaciones sociales.

Nos ha dejado en claro que la plenitud de la vida requiere la convivencia armoniosa, y que para que ella sea posible es necesaria la cercanía, la escucha y la predisposición comprensiva hacia el prójimo.

Nos ha reiterado que la dignidad de las personas debe ser el valor que ordene nuestras sociedades, razón por la cual es insoslayable la atención a los débiles de toda y cualquier condición.

Nos ha advertido nuevamente de la necesidad de poner la tecnología al servicio de las personas. Inspirado y dando claro testimonio del mensaje evangélico el Papa ha llamado a la unidad, a tender puentes.

Asoman comentarios que asignan al mensaje papal críticas poco veladas hacia nuestros gobernantes. Quedarnos en ese ámbito sería limitar o no entender acabadamente toda la acción de gestos y palabras desplegadas por el santo padre en nuestra Argentina. Son las mismas palabras y gestos que irradia para toda la Iglesia católica y para todo el mundo, y que nos tienen a todos como destinatarios.

León XIV nos ha regalado unos días de cercanía, pero debemos tomar conciencia de que su misión y su mensaje han de continuar irradiándose desde el trono de Pedro, esté donde esté. Su visita debe servir para que tomemos conciencia de la existencia de un líder que tiene por detrás una doctrina milenaria fundada en el amor, y que merece su continua atención, más allá de la emoción vivida con su presencia.

La doctrina que pretende ordenar la sociedad universal poniendo a la persona humana en el centro viene de lejos y ha logrado avanzar obteniendo logros sin liberarse de riesgos y amenazas. Riesgos y amenazas que surgen de la propia naturaleza del hombre, y que por ende habitan en cada uno de nosotros.

La emoción vivida en ocasión de la visita del Papa León XIV nos debe despertar a todos para continuar en la escucha de su mensaje, y predisponer nuestros ánimos para que tal mensaje se encarne en nosotros y se exprese en nuestras acciones, en nuestras opiniones, en nuestros discernimientos y decisiones.

En un mundo signado por las estridencias y la violencia, hemos tomado conciencia de que existe un líder que preside una importante organización universal y ancestral, que tiene como misión proclamar la amorosa convivencia en la humanidad, la que se traduce en una palabra: paz. Y lo hace impregnado de una serena alegría, infundiendo esperanza, llamándonos a todos a continuar su escucha y a seguirle. Aunque no sepamos cuándo podrá repetirse su visita.