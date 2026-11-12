FOTO: Alerta en Entre Ríos por posible paradero de Leonardo Bertulazzi, ex miembro de Brigadas Rojas

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) – Se ha emitido una alerta en Entre Ríos ante la posibilidad de que Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas italianas que escapó en San Telmo, se encuentre oculto en esa provincia.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes periodísticas a la agencia Noticias Argentinas, las autoridades de Entre Ríos han intensificado los controles en un esfuerzo por localizarlo en toda la región.

La sospecha se basa en una declaración reciente y en el hecho de que, en el pasado, cuando tenía el estatus de refugiado político, residió en Concepción del Uruguay.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa de $20 millones para quienes ofrezcan información sobre el paradero del ex miembro de las Brigadas Rojas italianas.

En cuanto a los antecedentes de Bertulazzi, el Juzgado interviniente ha informado que la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova emitió el 30 de enero de 1997 una Disposición para la ejecución de una pena de 27 años de prisión, vinculada a sentencias firmes.

Entre las condenas se incluye una sentencia de la Corte d’Assise de Milán del 29 de mayo de 1985, irrevocable desde el 20 de julio de 1985, relacionada con delitos de participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, tenencia y porte de armas, municiones y explosivos, fabricación y porte de artefactos incendiarios, incendio, apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas y subversivos.

Asimismo, el oficio judicial menciona la sentencia de la Corte d’Assise d’Appello de Génova del 7 de noviembre de 1985, irrevocable desde el 7 de marzo de 1986, que se refiere a delitos de secuestro de personas agravado, robo agravado continuado, violencia privada, porte abusivo de armas y apología del delito.