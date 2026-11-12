Air Europa celebra sus 40 años y se acerca a dos décadas de vuelos a la Argentina

Air Europa inició en Mallorca las celebraciones por sus 40 años de operaciones. La agenda, que continuará en Madrid en los próximos días, incluye un repaso por la expansión de la aerolínea española en América Latina, su vínculo con Argentina y la renovación de su flota.

El primer vuelo de la compañía despegó de Tenerife rumbo a Londres el 21 de noviembre de 1986, a bordo de un Boeing 737-300, de acuerdo con la cronología de Air Europa.

En 1991, un grupo de inversores encabezado por Juan José Hidalgo adquirió la aerolínea. Dos años después, la empresa comenzó a operar vuelos regulares dentro de España y abrió a la competencia un mercado hasta entonces dominado por Iberia.

• De Buenos Aires a Córdoba

La conexión regular sin escalas entre Madrid y Buenos Aires se inauguró en marzo de 2007. En diciembre de 2016, Air Europa sumó a Córdoba con una escala en Asunción. Años después, incorporó vuelos sin escalas entre Córdoba y Madrid.

Desde el aeropuerto de Barajas, donde tiene su centro de operaciones, la compañía conecta a los pasajeros con otros destinos europeos.

En 2016, la aerolínea incorporó su primer Boeing 787 Dreamliner. Como parte de la renovación de los aviones de largo alcance, en 2025 firmó con Airbus un memorando de entendimiento para incorporar hasta 40 A350-900. El fabricante señaló que el plan apunta, entre otros mercados, a las rutas de América Latina.

• La experiencia a bordo y la primera escala en Mallorca

En el vuelo que cubrió Cadena 3, el wifi permitió enviar mensajes por WhatsApp durante el trayecto y hubo refrigerios y bebidas entre comidas.

En clase ejecutiva, la aerolínea ofrece un kit de viaje y, en determinados vuelos intercontinentales, un menú diseñado por el chef español Martín Berasategui. Entre los platos servidos hubo langostinos con tomates cherry, zanahorias y risotto.

La primera actividad en Mallorca incluyó un almuerzo en el hotel Son Bunyola, en la sierra de Tramuntana. El establecimiento funciona en una finca cuya casa principal data del siglo XVI y conserva una torre del siglo XIII. El recorrido continuará en Madrid, con actividades vinculadas a la operación de la aerolínea y a su oferta de destinos.