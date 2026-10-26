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Rosario arranca la semana con cielo algo nublado y una máxima de 20 grados

La jornada tendrá una mínima de 9°C, humedad elevada y sin lluvias previstas. El viento soplará del norte durante la tarde.

26/10/2026 | 06:43Redacción Cadena 3 Rosario

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Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

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Rosario comenzó este lunes con 9 grados, cielo algo nublado, 93% de humedad y viento del este a 8 km/h. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros, según el informe actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera que el cielo continúe algo nublado y la temperatura llegue a 14 grados. Por la tarde estará mayormente nublado, con una máxima de 20 grados y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche continuará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16 grados y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

Lectura rápida

1. ¿Qué temperatura se registró en Rosario al inicio del día?

La temperatura fue de 9 grados.

2. ¿Quién proporciona el informe del clima?

El informe es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.

3. ¿Qué se espera para la temperatura en la tarde?

Se espera una máxima de 20 grados.

4. ¿Cuándo se espera que la temperatura sea de aproximadamente 16 grados?

Esto se espera hacia la noche.

5. ¿Se prevén precipitaciones durante la jornada?

No se prevén precipitaciones durante la jornada.

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