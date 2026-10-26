Rosario arranca la semana con cielo algo nublado y una máxima de 20 grados

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

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Rosario comenzó este lunes con 9 grados, cielo algo nublado, 93% de humedad y viento del este a 8 km/h. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros, según el informe actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera que el cielo continúe algo nublado y la temperatura llegue a 14 grados. Por la tarde estará mayormente nublado, con una máxima de 20 grados y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche continuará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16 grados y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. No se prevén precipitaciones durante la jornada.