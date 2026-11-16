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Restablecimiento del servicio de gas en Remedios de Escalada tras explosión

El Municipio de Lanús lo informó en un nuevo comunicado.

16/11/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

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Restablecimiento del servicio de gas en Remedios de Escalada tras explosión

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Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús anunció que Metrogas comenzará a restablecer el servicio en un plazo de 48 horas para viviendas y comercios fuera de la zona restringida, tras la explosión y el incendio del viernes en Remedios de Escalada.

Según el comunicado oficial, la empresa se encargará de normalizar el servicio en inmuebles que no se encuentren en la zona delimitada, que va desde Del Valle Iberlucea hasta el 4500, abarcando también la avenida Hipólito Yrigoyen, Doctor Melo, Di Giorno y Garay, donde actualmente se han realizado cortes por motivos de seguridad.

"Es importante que permanezcan en el lugar hasta el arribo de la cuadrilla", expresó el intendente Julián Álvarez.

Adicionalmente, Edesur también comenzará a restablecer la conexión de luz en las próximas 48 horas, una vez que el gas regrese a los lugares indicados.

En el comunicado emitido este domingo, las autoridades informaron que el Municipio se presentará como querellante en la causa judicial, alegando un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de la empresa Metrogas".

El intendente se reunió con los vecinos afectados, en donde se definieron medidas para cubrir necesidades urgentes y avanzar en la recuperación de la zona. Estas medidas incluyen una ayuda económica extraordinaria e inmediata para los damnificados, la eximición de tasas municipales para comercios en el Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona impactada.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Remedios de Escalada?
Se produjo una explosión y un incendio el viernes pasado, lo que llevó a la restricción del servicio de gas.

¿Quién anunció la restitución del servicio?
El anuncio fue realizado por el Municipio de Lanús.

¿Cuándo se restablecerá el gas?
El servicio de gas se restablecerá en un plazo de 48 horas.

¿Qué medidas se tomarán para los afectados?
Se otorgará ayuda económica y se eximirán tasas municipales a los damnificados.

¿Cuál es la posición del Municipio?
El Municipio se presentará como querellante por incumplimiento de protocolos de emergencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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