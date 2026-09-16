Presos alertan sobre amenazas del director de la cárcel en Florencio Varela

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Un grupo de internos del pabellón número 1 de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, que forma parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ha presentado una denuncia contra el director del establecimiento, quien supuestamente amenazó con tomar represalias tras la filtración de documentos judiciales y otros sucesos que ocurren dentro del penal, relacionados con los reclusos que conforman "La Comitiva" o "Limpiezas y Mantenimiento".

Según información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, los internos acusaron al director del penal, José Othasegui, de amenazarlos con "romper el pabellón si se sigue viralizando lo que pasa dentro" del mismo.

En una presentación anónima, los reclusos detallaron que, tras el "atentado contra el preso García, conocido como 'Panchi', quien sufrió la quema total de su celda para silenciarlo, el director Othasegui convocó a entrevistas individuales con todos los internos en su oficina".

"En dicha entrevista, el director manifestó de forma textual que está 'haciendo inteligencia' para saber quién realizó la denuncia anónima que dio origen al hábeas corpus colectivo. Esto es una práctica de persecución prohibida y viola el derecho a denunciar sin represalias", afirmaron los denunciantes.

Además, indicaron que Othasegui amenazó a todos los internos, advirtiendo: "Si se sigue viralizando lo que pasa dentro del pabellón 1, voy a romper el pabellón y los voy a trasladar a todos al campo. Me conviene hacer pabellón de población común, me beneficia lo mismo, tendría un ingreso del mismo monto y menos problemas. Ya tengo el aval del Ministerio (de Justicia bonaerense), me tienen podrido que todo lo que pasa acá salga a la luz".

El director también supuestamente amenazó con hacer que otros internos lastimen a los reclusos. "Les dijo que él puede decirle a cualquier interno de población de otros pabellones que los lastimen, sabiendo que la mayoría del pabellón 1 trabaja afuera y está expuesto", indicaron.

En este contexto, los internos denunciaron que persiste "la convivencia de víctimas y victimarios", ya que los imputados del atentado contra García continúan alojados en el mismo pabellón, con solo dos de ellos trasladados.

Los damnificados expresaron su temor ante posibles represalias, mientras que se mencionaron "aprietes durante las academias y secuestros de celulares", ya que "cada vez que el jefe del Penal y subalternos ingresan al Pabellón 1, obligan a todos los internos a entregar los celulares a los empleados del SPB, dejándolos en la mesa de la cocina apagados".

Los denunciantes también mencionaron que "varios empleados del Servicio Penitenciario aprovechan la situación para insultar, empujar y maltratar a los internos".

Castigo colectivo, trato inhumano y retiro de colchones

Los internos sostuvieron que tras las presentaciones realizadas en la Justicia, "las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense retiraron todos los colchones adicionales que se encontraban en el pabellón".

"Estos colchones son los que se utilizan para los ingresos nuevos y para los internos que no poseen cama y se encuentran durmiendo en el piso. Como consecuencia directa de esta medida, varios internos del pabellón quedaron durmiendo en el suelo, sin colchón y sin ningún tipo de resguardo", subrayaron los reclusos.

"Consideramos que esta medida fue tomada como forma de castigo y represalia por las denuncias realizadas mediante el hábeas corpus colectivo, dada la temporalidad con los hechos de amenazas sufridos por el director Othasegui. Informamos que el retiro de colchones fue para ser llevados a otro pabellón, dejando a nuestro pabellón en condiciones inhumanas", añadieron los denunciantes.

Ante esta situación, solicitaron que se ordene la restitución inmediata de todos los colchones retirados, se provea de cama y colchón a cada interno que duerme en el suelo, se constate por parte del Comité Contra la Tortura el estado actual del pabellón y se investigue al personal que ordenó esta medida como acto de represalia.