Precauciones ante el uso de lentes de contacto cosméticas en Halloween

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La celebración de Halloween, festividad que se originó en el mundo anglosajón, ha encontrado un lugar en ciudades y pueblos de Argentina. A medida que se acerca esta fecha, el Consejo Argentino de Oftalmología emite alertas sobre el uso de lentes de contacto de color o cosméticas sin receta.

Para muchos, incluidos niños y adolescentes, la participación en los festejos implica un disfraz que a menudo incluye la alteración de la mirada. Usar lentes de contacto cosméticas se ha vuelto una práctica común para lograr efectos visuales impactantes, como los ojos blancos de un zombi o la pupila rasgada de un felino.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas, con el asesoramiento de Tomás Pförtner, óptico técnico y contactólogo, destaca que, aunque es fácil adquirir un par de lentes de contacto cosméticas, su uso puede tener consecuencias serias para la salud visual.

Las lentes de contacto cosméticas, que cambian el color de los ojos o producen otros efectos estéticos, no son simples accesorios; son productos médicos y su uso inadecuado puede causar daños severos en la córnea y provocar enfermedades oculares graves, según los especialistas del CAO.

Estas lentes, también conocidas como "lentes de fantasía", forman parte de la categoría de lentes de contacto y, sin importar si tienen o no graduación, su colocación debe ser supervisada por un profesional. Aunque las complicaciones no son frecuentes, cuando ocurren pueden ser muy graves, y una infección mal diagnosticada puede llevar incluso a la pérdida del ojo.

Una advertencia de la ANMAT

Ante el aumento en la venta de lentes de contacto cosméticas cada 31 de octubre, el CAO alerta sobre los peligros de usar lentes decorativas adquiridas sin receta médica. La ANMAT ha reforzado esta advertencia al detectar lentes de fantasía en el mercado nacional que carecen de registro sanitario. Las deficiencias en la fabricación de estas lentes pueden provocar ardor, picazón, irritación, inflamación o infecciones en los ojos, incluyendo queratitis, que es una infección de la córnea.

Para verificar si un producto está autorizado, la ANMAT recomienda verificar:

Rótulo en idioma español.

Datos del fabricante o importador autorizado en Argentina.

Número de autorización sanitaria, comenzando con "PM" seguido de números.

Documentación de procedencia e instrucciones de uso.

Utilizar lentes de contacto, ya sean cosméticas o no, debe realizarse a través de un circuito seguro que no incluye compras por internet. Usar lentes sin una evaluación oftalmológica adecuada, sin adaptación y sin controles regulares es riesgoso.

El CAO subraya la importancia de seguir tres pasos: primero, una consulta con el oftalmólogo; segundo, una receta que confirme que la córnea está apta para lentes de contacto; y tercero, la adaptación en una óptica habilitada, donde el óptico ajustará la lente a la medida de cada ojo y enseñará cómo usarlas y cuidarlas.

A pesar del crecimiento de las compras online, la normativa exige que las lentes de contacto se adquieran con receta en una óptica. Aquellos que nunca han usado lentes de contacto no deben comenzar con un pedido en línea.

Investigaciones han demostrado que el 55% de los pacientes con queratitis bacteriana asociada a lentes de contacto comenzaron a usarlas sin un examen previo o instrucciones de cuidado.

Las señales de alarma

Es fundamental prestar atención a ciertos síntomas. Si se presenta alguno de ellos, se debe retirar las lentes de inmediato y consultar a un oftalmólogo:

Ardor o picazón.

Ojos enrojecidos.

Dolor persistente.

Visión borrosa o molestias frente a la luz.

Lagrimeo constante o secreción.

Para quienes ya usan lentes de contacto, ya sea con o sin disfraz de Halloween, hay reglas básicas que seguir:

No limpiar las lentes con agua. Utilizar soluciones desinfectantes adecuadas. Respetar el descarte. Cumplir con el tiempo de uso indicado. Renovar siempre el líquido conservante. No compartir las lentes de contacto. Esto aumenta el riesgo de infección. Evitar dormir con ellas. Aunque algunos modelos son aptos, no es recomendable.

Agencia NA