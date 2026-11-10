Paro en el subte y Premetro: metrodelegados protestan por muerte de trabajador

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Los metrodelegados han comunicado un nuevo paro en las seis líneas del subte y el Premetro, que se desarrollará el jueves desde las 21 hasta el cierre. Esta medida de fuerza busca manifestar su descontento por el fallecimiento de un trabajador, quien habría muerto a causa de la supuesta exposición al asbesto.

Agencia NA

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¿Qué se anunció?

Un nuevo paro en el subte y Premetro.

¿Quiénes lo convocan?

Los metrodelegados son quienes organizan la medida de fuerza.

¿Cuándo se llevará a cabo?

El paro será el jueves desde las 21 hasta el cierre.

¿Por qué se realiza?

En protesta por el fallecimiento de un trabajador expuesto al asbesto.

¿Dónde tendrá lugar?

En las seis líneas del subte y el Premetro de Buenos Aires.