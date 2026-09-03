Otro muerto en la ruta 34: grave accidente con una camioneta y dos motos

FOTO: El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de la Ruta Nacional 34 y Morrow.

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 34, a la altura de calle 1332, casi en el acceso a Ibarlucea. El choque ocurrió cerca de las 6.45 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Agile rojo y dos motocicletas que circulaban en sentido contrario. Como consecuencia, uno de los motociclistas murió y el otro sufrió heridas graves en sus miembros inferiores.

Según las primeras informaciones, el auto habría impactado contra las dos motos por motivos que todavía se investigan. El conductor del Chevrolet Agile deberá explicar ante las autoridades cómo se produjo el siniestro. Una de las personas que circulaba en moto fue trasladada de urgencia a un centro de salud, mientras que la otra fue hallada fallecida en un canal paralelo a la ruta.

La circulación permanece cortada en ambas manos de la Ruta 34, con presencia de efectivos de la Policía y Gendarmería en el lugar. Se aguardan las pericias para determinar la mecánica del accidente, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona.

Informe de Fernando Carrafiello.