Murió un camionero en un choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Un camionero murió durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un choque que involucró a tres vehículos de carga en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 260, en jurisdicción de Fighiera. El accidente se registró alrededor de las 00.20 y motivó la intervención de personal policial, bomberos voluntarios y equipos del SIES. El tránsito estuvo cortado durante varias horas y fue liberado cerca de las 10.

Según el parte policial, uno de los camiones, un Fiat Iveco, terminó atravesado en el cantero central y sufrió importantes daños en la parte frontal. Su conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos.

Una vez extraído del habitáculo, el hombre recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir su estado. A las 2.20, el personal médico confirmó su fallecimiento. Los conductores de los otros dos camiones involucrados, un Volkswagen 1722 y un Mercedes-Benz, no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó personal policial bajo las directivas de la Fiscalía de Homicidios Culposos, a cargo de la fiscal Pía Piazza Iglesias, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación. El siniestro provocó un corte en la autopista Rosario-Buenos Aires mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritajes.

El vocero de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Rafael Rodríguez, informó que persisten las complicaciones en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 260, en inmediaciones del puente de acceso a Fighiera. El siniestro, que involucró a tres camiones y provocó la muerte de uno de los conductores, ocurrió en la mano que va de Buenos Aires hacia Rosario, pero las mayores demoras se registran en el sentido contrario. “Uno de los camiones, luego del impacto, cruza el carril central y termina quedando justamente en el sentido de circulación hacia Buenos Aires”, explicó.