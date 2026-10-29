Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas y leyenda del ataque al buque británico HMS Coventry

El comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de la Guerra de Malvinas, Carlos Alfredo Rinke, falleció en las últimas horas. Según se confirmó, el aviador militar atravesaba un delicado estado de salud y se encontraba a la espera de un trasplante de médula ósea.

Rinke, reconocido en el ámbito militar como el “numeral de hierro”, fue un protagonista directo de las acciones aéreas más significativas del conflicto bélico de 1982. A lo largo del enfrentamiento en el Atlántico Sur, participó en seis misiones de combate sobre las islas.

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El histórico ataque a la HMS Coventry

Entre sus intervenciones operativas, la más emblemática ocurrió el 25 de mayo de 1982, cuando integró la escuadrilla que ejecutó el ataque y posterior hundimiento de la fragata británica HMS Coventry, una de las operaciones más relevantes de la aviación militar argentina.

"Fue una de las misiones más exitosas. Salimos cuatro aviones y volvimos los cuatro. En una guerra, eso ya es mucho decir", supo recordar con sobriedad el propio aviador sobre aquella jornada histórica.

"Un pacto de sangre": la mirada sobre el combate y la pérdida

Al rememorar las arriesgadas maniobras de vuelo rasante para esquivar los radares enemigos, Rinke siempre destacó el factor humano por sobre el material bélico: "Se decía que eran aviones viejos, pero eran nobles. Los que estábamos arriba éramos argentinos, con esa 'locura' de hacer vuelos rasantes. Sabíamos que no hacía falta el enemigo para no volver".

Asimismo, mantenía una firme postura sobre la huella imborrable que dejó el conflicto en los combatientes y el dolor por los caídos en acción: "No se puede salir de ahí. Es un pacto de sangre. Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Era cuestión de segundos, de suerte".

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El reclamo por la logística y el recuerdo de sus compañeros

En sus reflexiones, Rinke solía enfatizar el rol decisivo de quienes sostuvieron las operaciones desde el continente, señalando que "el piloto es la punta de una larga cadena" integrada también por mecánicos, armeros, meteorólogos y personal de radar.

Años después del conflicto, buscó procesar la vivencia bélica completando a pie los 780 kilómetros del Camino de Santiago durante 37 días. "Llevé a mis compañeros caídos conmigo. Sentí su compañía en todo momento", relató sobre aquella peregrinación, manteniendo hasta sus últimos días un mensaje centrado en la memoria colectiva y el compromiso con el país.