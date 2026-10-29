En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quién es el argentino buscado tras el trágico choque de trenes en España

Agustín Randazzo viajaba en el vagón 8 de la formación que cayó por un terraplén en Toledo. Su familia recorre hospitales mientras se confirmó que la tragedia dejó al menos 68 muertos.

29/10/2026 | 08:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Agustín Randazzo tiene 51 años.

FOTO: Agustín Randazzo tiene 51 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años radicado en España desde 2002, encabeza una desesperada búsqueda para dar con su paradero tras el grave accidente ferroviario registrado cerca de la estación de Urda, en Toledo, que ya deja un saldo provisorio de al menos 68 muertos y más de 100 heridos.

El hombre, especialista en comunicaciones, viajaba en el vagón 8 de la formación de la empresa Iryo que cubría la ruta Madrid-Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió el impacto. Según confirmaron las autoridades y sus allegados, dicho coche fue uno de los que descarriaron y cayeron por un terraplén a causa de la violencia de la colisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Operativos en hospitales y desesperación de la familia

Frente a la falta de información oficial sobre su estado, familiares y amigos recorren intensamente los centros de salud de la región. "Estamos todos atentos y siguiendo momento a momento cada posible lugar donde pueda estar", sostuvo Rafael, primo de la víctima.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Ni familiares ni amigos sabemos qué pasó con él", publicó en la red social X la pareja del argentino, solicitando la colaboración de la comunidad.

Para facilitar los rastreos, sus allegados detallaron sus características físicas: Randazzo mide 1,70 metros, tiene el pelo rapado, barba y tatuajes. En el momento del viaje vestía una camisa y un jersey.

Falla de señalización y error humano: las hipótesis del accidente

El trágico siniestro se produjo este miércoles a las 8:54 a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando el tren Iryo 6076 (con 146 pasajeros a bordo) embistió por detrás a una formación AVE de Renfe (con 397 ocupantes) que permanecía detenida sobre las vías.

Las primeras pericias apuntan a una falla en el sistema principal de señalización combinada con un posible error humano. Según indicó el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, una orden errónea para reanudar la marcha habría desencadenado la tragedia sobre la cual la justicia ya abrió una investigación formal.

Lectura rápida

¿Quién es Agustín Randazzo? Es un argentino de 51 años radicado en España desde 2002, cuya familia busca su paradero tras un accidente ferroviario.

¿Dónde ocurrió el accidente? El accidente se registró cerca de la estación de Urda, en Toledo, España.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el miércoles a las 8:54.

¿Qué causó el accidente? Las primeras investigaciones apuntan a una falla en el sistema de señalización y un posible error humano.

¿Qué hace la familia de Randazzo? La familia y amigos recorren hospitales buscando información sobre su estado tras el accidente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf