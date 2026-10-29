Quién es el argentino buscado tras el trágico choque de trenes en España

La familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años radicado en España desde 2002, encabeza una desesperada búsqueda para dar con su paradero tras el grave accidente ferroviario registrado cerca de la estación de Urda, en Toledo, que ya deja un saldo provisorio de al menos 68 muertos y más de 100 heridos.

El hombre, especialista en comunicaciones, viajaba en el vagón 8 de la formación de la empresa Iryo que cubría la ruta Madrid-Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió el impacto. Según confirmaron las autoridades y sus allegados, dicho coche fue uno de los que descarriaron y cayeron por un terraplén a causa de la violencia de la colisión.

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Operativos en hospitales y desesperación de la familia

Frente a la falta de información oficial sobre su estado, familiares y amigos recorren intensamente los centros de salud de la región. "Estamos todos atentos y siguiendo momento a momento cada posible lugar donde pueda estar", sostuvo Rafael, primo de la víctima.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Ni familiares ni amigos sabemos qué pasó con él", publicó en la red social X la pareja del argentino, solicitando la colaboración de la comunidad.

Para facilitar los rastreos, sus allegados detallaron sus características físicas: Randazzo mide 1,70 metros, tiene el pelo rapado, barba y tatuajes. En el momento del viaje vestía una camisa y un jersey.

Falla de señalización y error humano: las hipótesis del accidente

El trágico siniestro se produjo este miércoles a las 8:54 a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando el tren Iryo 6076 (con 146 pasajeros a bordo) embistió por detrás a una formación AVE de Renfe (con 397 ocupantes) que permanecía detenida sobre las vías.

Las primeras pericias apuntan a una falla en el sistema principal de señalización combinada con un posible error humano. Según indicó el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, una orden errónea para reanudar la marcha habría desencadenado la tragedia sobre la cual la justicia ya abrió una investigación formal.