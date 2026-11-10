FOTO: Mendoza vive la visita del Papa con pantalla gigante y múltiples actividades para la comunidad

El Gobierno de Mendoza ha instalado una pantalla gigante en el Predio de la Virgen, ubicado en la ciudad de Guaymallén, lo que permite que cientos de vecinos sigan las actividades del papa León XIV durante su visita a Argentina. Esta iniciativa busca que aquellos que no pudieron viajar a Buenos Aires y Córdoba vivan la experiencia de las celebraciones en su propia provincia.

La actividad fue organizada en conjunto por el Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén y el Arzobispado de Mendoza, con el propósito de crear un espacio de encuentro y participación donde los fieles puedan compartir el mensaje del Pontífice y unirse a las celebraciones de su agenda pastoral.

La jornada también tuvo un fuerte componente emocional, ya que muchos asistentes recordaron su participación hace 39 años en el histórico encuentro con el papa Juan Pablo II en el mismo lugar. Este reencuentro evocó recuerdos y sentimientos profundos entre quienes vivieron ambas experiencias.

El objetivo principal de la instalación de la pantalla es permitir que los mendocinos que no pudieron desplazarse a otras ciudades puedan disfrutar de las diversas actividades programadas. Además, se han dispuesto foodtrucks con una variedad de opciones gastronómicas, puestos de artesanos, y espacios para emprendedores locales, fomentando así la economía de la región.

Asimismo, se han instalado stands municipales de salud y tránsito, ofreciendo información y acciones de prevención y concientización, contribuyendo al bienestar de la comunidad durante este evento significativo.