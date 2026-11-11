Mataron a un hombre de 30 años de una puñalada en el tórax en la zona norte de Rosario

Un hombre de 30 años, identificado como Carlos Matías Nahuel Quiroga, murió tras recibir una herida de arma blanca en el tórax en la zona de Estudiante de Aguilar y José María Rosa, en Rosario. El hecho ocurrió este martes 10 de noviembre, alrededor de las 22.30.

Según el reporte policial, efectivos de la Guardia de Infantería fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso por una persona herida con un arma blanca. Al llegar, entrevistaron a vecinos que indicaron que dos hombres habían trasladado a la víctima en un vehículo.

Posteriormente, la operadora informó que el herido había sido llevado al Policlínico San Martín. Allí, los agentes entrevistaron al personal policial adicional, que indicó que el hombre había sido examinado por una médica, quien constató que había ingresado sin vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, el procedimiento fue trasladado a la comisaría 32ª, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el informe policial señala que Quiroga tenía una denuncia registrada en 2024, presentada por una expareja. En aquella oportunidad, la mujer manifestó que el hombre le había dado una patada en una costilla y agregó que, según su relato, no se trataba de un episodio aislado.