Mataron a un hombre de 30 años de una puñalada en el tórax en la zona norte de Rosario
La víctima fue trasladada al Policlínico San Martín por dos hombres que llegaron en un vehículo. El personal médico constató su fallecimiento. El hecho ocurrió durante la noche del martes.
11/11/2026 | 07:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Mataron a un hombre
Un hombre de 30 años, identificado como Carlos Matías Nahuel Quiroga, murió tras recibir una herida de arma blanca en el tórax en la zona de Estudiante de Aguilar y José María Rosa, en Rosario. El hecho ocurrió este martes 10 de noviembre, alrededor de las 22.30.
Según el reporte policial, efectivos de la Guardia de Infantería fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso por una persona herida con un arma blanca. Al llegar, entrevistaron a vecinos que indicaron que dos hombres habían trasladado a la víctima en un vehículo.
Posteriormente, la operadora informó que el herido había sido llevado al Policlínico San Martín. Allí, los agentes entrevistaron al personal policial adicional, que indicó que el hombre había sido examinado por una médica, quien constató que había ingresado sin vida.
Tras confirmarse el fallecimiento, el procedimiento fue trasladado a la comisaría 32ª, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.
Por otra parte, el informe policial señala que Quiroga tenía una denuncia registrada en 2024, presentada por una expareja. En aquella oportunidad, la mujer manifestó que el hombre le había dado una patada en una costilla y agregó que, según su relato, no se trataba de un episodio aislado.
Lectura rápida
¿Quién murió en el incidente?
El fallecido es Carlos Matías Nahuel Quiroga, un hombre de 30 años.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre, alrededor de las 22.30.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El incidente tuvo lugar en la zona de Estudiante de Aguilar y José María Rosa, en Rosario.
¿Cómo se informó sobre la herida?
La policía recibió un aviso sobre una persona herida con un arma blanca y acudió al lugar.
¿Por qué hay antecedentes de Quiroga?
El informe policial señala que Quiroga tenía una denuncia registrada en 2024 por una expareja que lo acusó de violencia.