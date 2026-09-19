Marcha en Córdoba por justicia por Agostina Vega, una adolescente asesinada en mayo
Su padre encabezó la manifestación, que fue desde la casa de Barrelier hasta la Legislatura.
FOTO: Marcha en Córdoba por justicia por Agostina Vega, una adolescente asesinada en mayo
Córdoba, 19 de septiembre (NA) -- Familiares y allegados convocaron a una marcha en la ciudad de Córdoba, para pedir justicia por Agostina Vega, la adolescente asesinada en mayo último, y también para exigir avances en la investigación, por la cual ya hay seis personas detenidas.
La manifestación comenzó en el barrio Cofico, Juan del Campillo y Avellaneda, en las inmediaciones de la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado de haber cometido el femicidio, y siguió hasta la Legislatura local.
Durante la movilización, Gabriel Vega, padre de Agostina, aseguró que el objetivo es reclamar que se conozca "la verdad de todo", y añadió: "Estamos acá para exigir justicia por Agostina. Sabemos que falta gente por investigar. Ellos se merecen la verdad".
Consultado sobre la actuación judicial hasta el momento, respondió en declaraciones a radio Cadena 3: "A medias. Por eso estoy acá hoy". Asimismo, Vega insistió en que la elevación a juicio no alcanza mientras existan otras posibles responsabilidades que considera pendientes de investigación: "Las pruebas hablan. Acá faltan personas", afirmó.
Agostina, de 14 años, desapareció el 25 de mayo, luego de haber visitado a Barrelier, aunque sus restos -parcialmente descuartizados- fueron esparcidos en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, y aparecieron cinco días después.
Barrelier, quien había tenido una relación con la madre de la chica, está encarcelado desde entonces con prisión preventiva en el complejo de Cruz del Eje, y si bien todas las pruebas lo complican, todavía no admitió su culpabilidad. Asimismo, también están imputados Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.
Por su parte, el fiscal Raúl Garzón decidió enviar a juicio a todos los involucrados, aunque en el caso de Barrelier sumó otra causa previa por privación ilegítima de la libertad, y la unificó con la de Agostina.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la marcha?
Familiares de Agostina Vega marcharon en Córdoba pidiendo justicia y avances en la investigación del femicidio.
¿Quién encabezó la manifestación?
El padre de Agostina, Gabriel Vega, lideró la marcha desde la casa del principal acusado hasta la Legislatura.
¿Cuándo desapareció Agostina?
Agostina desapareció el 25 de mayo y sus restos fueron encontrados cinco días después.
¿Quiénes están detenidos?
Seis personas están detenidas en relación al caso, incluyendo a Claudio Barrelier, principal acusado.
¿Qué reclama la familia?
La familia exige justicia y que se investigue a fondo a otros posibles responsables del crimen.
[Fuente: Noticias Argentinas]