FOTO: Los últimos reclusos de Devoto son trasladados tras la histórica visita del Papa

Buenos Aires, 12 de noviembre – Los últimos reclusos de la cárcel de Villa Devoto están siendo trasladados hacia el nuevo penal de Marcos Paz, un movimiento que sigue a la emblemática visita del papa León XIV a este centro penitenciario situado en el corazón de la ciudad.

El jueves 12 de noviembre al mediodía, comenzó el último operativo de traslado, con la intención de cerrar de manera definitiva la cárcel ubicada en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días.

En esta ocasión, 69 internos que participaron del encuentro con el Sumo Pontífice el miércoles, fueron trasladados. Durante esa reunión, muchos de ellos compartieron con el Papa cómo la religión les ha ayudado a avanzar en sus vidas, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Como en los operativos previos realizados a principios de octubre, la operación cuenta con la participación de efectivos del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El proceso de traslado comenzó el domingo 11 de octubre, y en cinco días se logró el traslado de 1.400 internos.

La visita del Papa a Argentina incluyó una parada en la cárcel de Devoto, donde se decidió que aquellos reclusos que se encontraban en la última etapa de su condena, que eran religiosos y tenían buena conducta, pudieran asistir al encuentro.

Así, 70 internos permanecieron en Devoto durante un mes más a la espera de la llegada de León XIV.

Encuentro con el Papa

El Papa realizó un encuentro con los internos, transmitiéndoles un mensaje de esperanza y redención, enfatizando que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".

Durante esta jornada, varios reclusos compartieron sus historias y cómo su acercamiento a Jesús les ha permitido superar momentos difíciles, recuperar la paz interior y renovar sus esperanzas de construir un futuro alejado de las adicciones y el delito.