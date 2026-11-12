Los últimos reclusos de Devoto son trasladados tras la histórica visita del Papa
Este jueves al mediodía, se llevó a cabo el último operativo de traslado de reclusos de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz, después de la significativa visita del Papa León XIV.
FOTO: Los últimos reclusos de Devoto son trasladados tras la histórica visita del Papa
Buenos Aires, 12 de noviembre – Los últimos reclusos de la cárcel de Villa Devoto están siendo trasladados hacia el nuevo penal de Marcos Paz, un movimiento que sigue a la emblemática visita del papa León XIV a este centro penitenciario situado en el corazón de la ciudad.
El jueves 12 de noviembre al mediodía, comenzó el último operativo de traslado, con la intención de cerrar de manera definitiva la cárcel ubicada en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días.
En esta ocasión, 69 internos que participaron del encuentro con el Sumo Pontífice el miércoles, fueron trasladados. Durante esa reunión, muchos de ellos compartieron con el Papa cómo la religión les ha ayudado a avanzar en sus vidas, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
Como en los operativos previos realizados a principios de octubre, la operación cuenta con la participación de efectivos del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El proceso de traslado comenzó el domingo 11 de octubre, y en cinco días se logró el traslado de 1.400 internos.
La visita del Papa a Argentina incluyó una parada en la cárcel de Devoto, donde se decidió que aquellos reclusos que se encontraban en la última etapa de su condena, que eran religiosos y tenían buena conducta, pudieran asistir al encuentro.
Así, 70 internos permanecieron en Devoto durante un mes más a la espera de la llegada de León XIV.
Encuentro con el Papa
El Papa realizó un encuentro con los internos, transmitiéndoles un mensaje de esperanza y redención, enfatizando que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".
Durante esta jornada, varios reclusos compartieron sus historias y cómo su acercamiento a Jesús les ha permitido superar momentos difíciles, recuperar la paz interior y renovar sus esperanzas de construir un futuro alejado de las adicciones y el delito.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con los presos de Devoto?
Los últimos reclusos de la cárcel de Devoto fueron trasladados al nuevo penal de Marcos Paz tras la visita del Papa.
¿Cuántos presos fueron trasladados?
Un total de 69 internos fueron parte del último operativo de traslado.
¿Qué ocurrió en la visita del Papa?
Los presos expresaron al Papa cómo la religión les ayudó a avanzar en sus vidas.
¿Cuándo se inició el traslado de reclusos?
El proceso de traslado comenzó el 11 de octubre, culminando ahora con el último grupo.
¿Quiénes participaron en el operativo de traslado?
El operativo involucró a varios cuerpos de seguridad, incluyendo el Servicio Penitenciario y la Policía Federal.
[Fuente: Noticias Argentinas]