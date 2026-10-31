FOTO: Los automovilistas podrán acceder al Paseo del Bajo de lunes a viernes por la noche a partir del 2 de noviembre

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- A partir del próximo 2 de noviembre, los automovilistas podrán transitar por el Paseo del Bajo en las noches de lunes a viernes, de 22.00 a 5.00. Esta decisión forma parte de una prueba que durará 90 días y tiene como objetivo mejorar la circulación entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta habilitación, los vehículos livianos podrán utilizar el corredor durante los días hábiles, una posibilidad que hasta ahora estaba restringida a fines de semana y feriados. El horario actual también se mantendrá, permitiendo la circulación desde las 22.00 del viernes hasta las 5.00 del lunes.

La medida busca optimizar la capacidad del corredor durante la noche, cuando el tránsito de camiones y ómnibus de larga distancia es significativamente menor, lo que permite una mejor utilización de la autopista, diseñada originalmente para este tipo de vehículos.

El Paseo del Bajo, que se extiende por 7,1 kilómetros, conecta la Autopista Presidente Arturo Humberto Illia, en la zona norte, con las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo, en el sur. El corredor cuenta con dos carriles y una banquina en cada sentido de circulación.

La autorización abarca a automóviles, utilitarios, camionetas y otros vehículos livianos, mientras que las motocicletas quedarán excluidas por razones de seguridad vial.

Para circular, será obligatorio el uso de TelePASE y la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora. Desde noviembre, la tarifa se fijará en $10.978,49.

El Paseo del Bajo comenzó a habilitarse para automóviles durante los sábados, domingos y feriados en 2024, acumulando más de 4,5 millones de tránsitos y siendo utilizado por aproximadamente 35.000 vehículos cada fin de semana.

La ampliación de la circulación nocturna fue dispuesta por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), que evaluarán el funcionamiento del nuevo esquema durante el período de prueba.