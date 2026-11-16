La UNR comenzó una nueva semana completa de paro docente

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad), iniciaron este lunes una semana completa de paro que se extenderá hasta el sábado 21 de noviembre. La medida afectará el dictado de clases en las distintas facultades y establecimientos de la casa de estudios, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario.

El principal reclamo del gremio es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace más de un año, y la convocatoria urgente a la paritaria nacional para discutir una recomposición salarial. Desde Coad sostienen que el Gobierno nacional no cumplió con la totalidad de la norma, particularmente con los artículos 5 y 6, vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles, pese a una medida cautelar dictada por la Justicia federal.

Entre las demandas salariales, los docentes reclaman una recomposición inmediata cercana al 32 por ciento para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. También exigen el pago de una suma equivalente a cinco masas salariales, que consideran adeudadas por el incumplimiento de la ley. La decisión de profundizar el plan de lucha fue adoptada por el Congreso de Delegados de Coad y, según el sindicato, responde a los mandatos surgidos de las votaciones y asambleas realizadas durante el año.

En paralelo, el gremio convocó a un cabildo abierto para el viernes 20 de noviembre en la Plaza San Martín, con horario a confirmar. La actividad buscará reunir a organizaciones sindicales, movimientos sociales y centros de estudiantes de Rosario para debatir y elaborar una agenda común frente a las políticas del Gobierno nacional. La convocatoria se enmarca en una serie de medidas de fuerza que también llevan adelante otras asociaciones docentes universitarias del país.

El paro de Coad coincide con acciones gremiales de otras organizaciones del sistema universitario, mientras que asociaciones de base de Conadu Histórica mantienen medidas de fuerza hasta el 18 de noviembre. De esta manera, la semana estará marcada por la continuidad del conflicto en las universidades públicas, con reclamos centrados en el financiamiento, los salarios y las condiciones para sostener el funcionamiento de las instituciones.