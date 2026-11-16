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Tragedia en el fútbol juvenil: Abel Núñez de Ezeiza FC falleció tras un pelotazo en la cabeza

El joven jugador de la categoría 2008, Abel Núñez, perdió la vida tras un impacto en un partido de la Quinta División contra Deportivo Muñiz. El hecho ocurrió en José C. Paz.

16/11/2026 | 07:50Redacción Cadena 3

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Abel Núñez, categoría 2008, falleció luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido ante Deportivo Muñiz.

FOTO: Abel Núñez, categoría 2008, falleció luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido ante Deportivo Muñiz.

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Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El fútbol juvenil argentino vive un momento de profundo luto tras la confirmación del fallecimiento de Abel Núñez, un joven de 16 años que formaba parte de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza. Su muerte fue consecuencia de un fuerte pelotazo que recibió en la cabeza durante un partido oficial ante Deportivo Muñiz. La tragedia se produjo el jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde Ezeiza FC se enfrentaba al "Rayo Rojo" en un encuentro interzonal de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según informaron fuentes cercanas, Núñez, de categoría 2008 y que vestía la camiseta número 10, recibió un impacto directo del balón tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo de inmediato al suelo. Ante la falta de respuesta del jugador, los cuerpos médicos intervinieron con urgencia y decidieron su traslado a un centro de salud cercano. Las autoridades deportivas suspendieron el partido de inmediato, medida que también afectó al encuentro de la Sexta División que estaba programado para después.

Desde el primer momento, el cuadro clínico del joven futbolista fue crítico, lo que llevó a los profesionales médicos a realizar una intervención quirúrgica. Lamentablemente, no pudo superar la gravedad de sus lesiones y falleció este fin de semana, generando una conmoción que trasciende el ámbito del fútbol, ya que Núñez también formaba parte del plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella desde principios de 2024.

Dolor institucional por la pérdida del juvenil

En respuesta a esta tragedia, Nueva Estrella decidió suspender toda la actividad deportiva programada para el domingo, incluyendo su partido contra Argentinos Juniors. "Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen", expresó el club de futsal en un comunicado emotivo.

Posteriormente, el Fútbol Club Ezeiza confirmó la triste noticia a través de un comunicado oficial: "La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar".

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Abel Núñez, un juvenil de Ezeiza FC, falleció tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido.

¿Quién era Abel Núñez?
Un jugador de 16 años de la categoría 2008 que pertenecía a Ezeiza FC.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El hecho sucedió el jueves por la tarde durante un partido en José C. Paz.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
En las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz.

¿Qué medidas se tomaron tras el incidente?
El partido fue suspendido y el jugador fue trasladado de urgencia a un centro médico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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