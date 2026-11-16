35 días presa por robar comida: "Lo hice por hambre, abrir mi heladera y verla pelada duele"

Una jubilada de 67 años pasó 35 días privada de su libertad en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires tras ser detenida por intentar robar alimentos en un supermercado del barrio de Núñez. El caso expone una dramática postal de vulnerabilidad social y reabre el debate sobre los criterios judiciales ante delitos de subsistencia.

El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando Stella Maris Chaves ingresó a un hipermercado ubicado sobre la avenida Cabildo junto a una conocida. Empujada por una situación extrema, se guardó debajo de la campera dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un trozo de carne envasada al vacío. No logró salir del establecimiento: personal de seguridad la interceptó y alertó a la policía.

"No tenía para comer: eso es lo que pasó"

Lejos de negar el hecho, la mujer asumió lo ocurrido en diálogo con los medios y explicó el trasfondo de su desesperación. Cobra la jubilación mínima —unos 380.000 pesos—, dinero que destina casi en su totalidad al tratamiento médico de una de sus hijas con una enfermedad grave. Vive junto a una nieta y comparte hogar con su familia en San Fernando.

"Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba. Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua", expresó con crudeza.

A pesar de tratarse de una tentativa de hurto —delito excarcelable—, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, le dictó la prisión preventiva el 26 de octubre debido a la existencia de un antecedente previo de 2025.

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Una estadía "inhumana" y el pago de la caución

Tras permanecer recluida más de un mes en la Alcaidía Nº 15 de Chacarita, Stella recuperó la libertad el pasado viernes 13 de noviembre, luego de que su familia juntara 150.000 pesos para abonar la caución exigida por la Justicia, además de fijar domicilio y cumplir restricciones de acercamiento.

Durante su paso por el establecimiento carcelario, la jubilada denunció condiciones extremas: "La pasé muy mal. Dejé de tomar mis remedios para la gastritis y me intoxiqué con la comida. Te podés estar muriendo que ahí no te llaman a un médico. Ese lugar es inhumano". Incluso recordó que debió ser trasladada temporalmente a un hospital con suero debido al estado de descomposición que sufría por la alimentación recibida.

El caso contrasta fuertemente con la dinámica de la "puerta giratoria" que beneficia habitualmente a delincuentes con causas por robos violentos o a mano armada, y pone bajo la lupa las estadísticas de los centros de detención locales, donde un altísimo porcentaje de mujeres permanece alojado sin condena firme y en espacios que, según informes de organismos de derechos humanos, no están preparados para estancias prolongadas.