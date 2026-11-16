El avión que permite llegar menos cansado a Madrid: así es el Dreamliner de Air Europa

El Boeing 787 Dreamliner, utilizado por Air Europa para conectar Córdoba con Madrid, incorpora una serie de innovaciones tecnológicas que permiten reducir el consumo de combustible y mejorar el confort de los pasajeros, especialmente durante los vuelos de larga distancia.

En el marco de las celebraciones por los 40 años de la aerolínea española, Bernardo Botella, director global de Ventas de Air Europa, explicó a Cadena 3 cuáles son las principales características de estas aeronaves y por qué sus condiciones interiores contribuyen a disminuir la sensación de cansancio al llegar a destino.

"El Dreamliner es un avión de nueva generación", señaló el ejecutivo, quien destacó que su tecnología permite consumir entre un 20% y un 30% menos de combustible, dependiendo de las condiciones de operación. Boeing sitúa ese ahorro en aproximadamente un 25% respecto de los modelos de generaciones anteriores que reemplaza.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes está relacionado con dos características que los pasajeros no pueden observar directamente, pero cuyos efectos pueden percibir durante el viaje: la presurización de la cabina y los niveles de humedad. "Hay dos cosas muy buenas para los pasajeros que no se ven, pero sí se notan", explicó Botella.

En los aviones convencionales, la presión del aire en el interior de la cabina equivale aproximadamente a la que existe a 2.400 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el Dreamliner permite mantener condiciones equivalentes a unos 1.800 metros.

Esta diferencia implica una mayor presión de oxígeno disponible para el organismo y puede contribuir a reducir algunos de los síntomas de fatiga asociados con los viajes prolongados.

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A esto se suma un sistema que permite mantener una mayor humedad ambiental, lo que mejora las condiciones dentro de la cabina y ayuda a disminuir las molestias provocadas por el aire seco durante el vuelo.

Según explicó Botella, estas características permiten que quienes realizan trayectos intercontinentales puedan llegar a destino con una menor sensación de agotamiento.

La tecnología también incorpora otras mejoras, como una reducción del ruido en la cabina, sistemas para atenuar las turbulencias y ventanillas de mayor tamaño con regulación electrónica de la luminosidad.

• La conexión directa entre Córdoba y Madrid

Air Europa cuenta con cuatro frecuencias semanales directas entre Córdoba y Madrid, operadas con aeronaves de la familia Boeing 787 Dreamliner.

Los servicios parten del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella los lunes, miércoles, jueves y sábados, lo que permite fortalecer la conectividad de la provincia con España y otros destinos europeos.

La compañía celebra este año cuatro décadas de trayectoria, desde su primer vuelo entre Tenerife y Londres, realizado en noviembre de 1986.

Las innovaciones del Dreamliner forman parte de su apuesta por una aviación más eficiente, con menores consumos de combustible y mejores condiciones para los pasajeros que deben permanecer durante varias horas a bordo.