Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se sitúa en un 54%, lo que contribuye a un ambiente cálido y confortable. El viento sopla a 6,69 m/s desde el norte, lo que favorece la circulación del aire y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 29°. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el clima. La presión atmosférica se mantiene en 1006 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pronóstico para los próximos días indica un cambio en las condiciones climáticas. A partir del martes, se anticipan lluvias moderadas que afectarán la región. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, con pronóstico de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima se espera en 18° y la máxima en 24°, también con lluvias moderadas.

El jueves 19 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 24°, con lluvias ligeras, mientras que el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. Este cambio en el clima sugiere que los cordobeses deben prepararse para un ambiente más fresco y húmedo en los próximos días.