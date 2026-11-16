Javkin presentó los nuevos colectivos a GNC: "Queremos que el usuario viaje mejor"
Rosario incorporará 93 unidades con tecnología más sustentable, cámaras de seguridad y mejoras de accesibilidad. La inversión ronda los 30 millones de dólares y permitirá reducir cerca de un 30% el gasto en combustible, según detalló el intendente.
16/11/2026 | 11:32Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Uno de los colectivos que funcionan con GNC.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó la primera tanda de colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC), que comenzarán a circular en la ciudad con la línea 103. Se trata de parte de una compra de 93 unidades cero kilómetro, que renovarán la flota del transporte urbano e incorporarán tecnología utilizada en distintos sistemas de movilidad del mundo. “Cambia todo: lo que escucharán, el ruido, la tecnología y el confort adentro”, destacó el mandatario.
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Javkin explicó que los nuevos coches ofrecen beneficios ambientales y operativos, además de mejoras para los pasajeros. Entre sus características mencionó la incorporación de cámaras, sistemas de seguridad, airbag para el conductor y mecanismos que permiten inclinar las unidades para facilitar el ascenso de personas con dificultades de movilidad. “Son coches totalmente nuevos, es la tecnología de punta que hoy se está utilizando en muchos lugares del mundo y pudimos incorporarla acá”, afirmó.
La primera línea elegida para poner en funcionamiento las unidades es la 103, con el objetivo de que el debut de la nueva tecnología conecte distintos sectores de Rosario. Luego se sumarán colectivos a las líneas 115, 120 y 129. El intendente señaló que la incorporación se realizará por recorridos completos para evitar confusiones entre los usuarios, ya que los vehículos tienen otro color y características visuales diferentes.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién presentó los nuevos colectivos?
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó los nuevos colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC).
¿Cuántas unidades se adquirirán?
Se adquirirán 93 unidades cero kilómetro para renovar la flota del transporte urbano.
¿Cuál es la primera línea que utilizará los nuevos colectivos?
La primera línea en utilizar los nuevos colectivos será la 103.
¿Qué beneficios ofrecen los nuevos coches?
Los nuevos coches ofrecen beneficios ambientales y operativos, así como mejoras en seguridad y accesibilidad para los pasajeros.
¿Qué otras líneas se sumarán posteriormente?
Posteriormente se sumarán colectivos a las líneas 115, 120 y 129.