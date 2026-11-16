Javkin presentó los nuevos colectivos a GNC: "Queremos que el usuario viaje mejor"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó la primera tanda de colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC), que comenzarán a circular en la ciudad con la línea 103. Se trata de parte de una compra de 93 unidades cero kilómetro, que renovarán la flota del transporte urbano e incorporarán tecnología utilizada en distintos sistemas de movilidad del mundo. “Cambia todo: lo que escucharán, el ruido, la tecnología y el confort adentro”, destacó el mandatario.

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Javkin explicó que los nuevos coches ofrecen beneficios ambientales y operativos, además de mejoras para los pasajeros. Entre sus características mencionó la incorporación de cámaras, sistemas de seguridad, airbag para el conductor y mecanismos que permiten inclinar las unidades para facilitar el ascenso de personas con dificultades de movilidad. “Son coches totalmente nuevos, es la tecnología de punta que hoy se está utilizando en muchos lugares del mundo y pudimos incorporarla acá”, afirmó.

La primera línea elegida para poner en funcionamiento las unidades es la 103, con el objetivo de que el debut de la nueva tecnología conecte distintos sectores de Rosario. Luego se sumarán colectivos a las líneas 115, 120 y 129. El intendente señaló que la incorporación se realizará por recorridos completos para evitar confusiones entre los usuarios, ya que los vehículos tienen otro color y características visuales diferentes.

Informe de Fernando Carrafiello.