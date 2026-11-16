Una caja con IA para acceder al conocimiento sin Internet: "El holograma habla en más de 98 idiomas"

FOTO: Creó una caja holográfica con IA que almacena todo el conocimiento humano y funciona sin internet.

Alberto Guevara desarrolló el proyecto Delfos, una iniciativa que busca preservar información y contenidos educativos para que puedan consultarse sin conexión. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, explicó cómo funciona el dispositivo, qué materiales reúne y por qué considera necesario resguardar el conocimiento fuera de la nube.

Una biblioteca digital que no necesita conexión

El proyecto surgió hace aproximadamente un año, a partir de la preocupación por la fragilidad de los sistemas centralizados de almacenamiento y los posibles cortes o ataques informáticos. “Lo que empezamos a desarrollar es colocarnos en una situación en donde podamos preservar información y, además, sistemas educativos”, explicó Guevara.

La propuesta se basa en una inteligencia artificial local, que funciona sin conectarse a Internet y permite consultar información almacenada en el propio dispositivo. “Puedo hacer correr un software en donde todos los datos, todo lo que consulto, tenga propiedad personal, o sea, de una persona o de una organización”, detalló.

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La caja incorpora contenidos de distintas áreas. Entre ellos, información médica, mapas de todo el planeta mediante OpenStreetMap, más de 120.000 libros de la Biblioteca Gutenberg y los programas de educación primaria y secundaria de Argentina. El objetivo es ampliar ese material hasta alcanzar medio millón de libros.

Un holograma para interactuar con el conocimiento

El desarrollo tiene dos formatos: una estructura de aproximadamente dos metros de altura, destinada a instituciones, museos, escuelas y gobiernos, y otra versión compacta de 30 centímetros. La primera pesa alrededor de 200 kilos, mientras que la más pequeña ronda los 15 kilos y puede transportarse en una mochila.

La particularidad del sistema es que permite conversar en tiempo real con un holograma que explica los contenidos y puede utilizar distintas apariencias y voces. “El holograma no solamente explica, sino que habla en más de 98 idiomas”, señaló el creador. Incluso mencionó la posibilidad de que una persona pueda recibir explicaciones de medicina a través de una representación de un científico reconocido.

Guevara destacó que uno de los objetivos principales es facilitar el acceso a la educación en lugares alejados de los centros urbanos. “Imaginamos escuelas en el medio de la nada, en el Chaco, en Formosa, o en cualquier lugar de América Latina o en África, donde puedan acceder a todos los contenidos de primaria y secundaria”, sostuvo.

Preservar información más allá de la nube

El impulsor de Delfos advirtió que almacenar documentos, fotografías y archivos en servidores externos no garantiza que permanezcan disponibles para siempre. Como ejemplo, señaló que una parte importante de las páginas web que existían hace diez años ya no está accesible. “Una foto en la nube dura unos siete años y medio, ocho”, afirmó.

También planteó la necesidad de conservar materiales históricos y culturales mediante nuevas tecnologías. Según explicó, los soportes tradicionales, como el papel y los microfilms, tienen una vida útil limitada y requieren condiciones específicas de preservación. En ese sentido, contó que buscan avanzar en una reunión con el Archivo General de la Nación para incorporar sus documentos al sistema.

El proyecto funciona bajo el formato de una fundación y tiene como propósito facilitar el acceso al conocimiento, no obtener ganancias. Guevara indicó que las versiones pequeñas podrían tener un costo estimado de entre 1.500 y 2.000 dólares, mientras que los equipos de mayor tamaño rondarían los 4.000 o 5.000 dólares. La iniciativa ya cuenta con dispositivos desarrollados en Buenos Aires y tiene una patente registrada en Estados Unidos.

Entrevista de Alberto Lotuf.