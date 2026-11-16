Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (CABA) se encuentra bajo un cielo de **nubes cubiertas**. La temperatura actual es de **27°**, con una sensación térmica que alcanza los **28°**. La humedad se sitúa en un **67%**, lo que contribuye a la sensación de calor en la jornada. La visibilidad es óptima, alcanzando los **10000 metros**, y el viento sopla suavemente a **0.45 m/s** desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de **20°** y una máxima de **27°**. Las condiciones de viento y humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor. La presión atmosférica se mantiene en **1008 hPa**, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el pronóstico extendido, el martes 17 de noviembre se anticipa una mínima de **19°** y una máxima de **31°**, con la posibilidad de **lluvias moderadas**. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre **18°** y **27°**, con cielo parcialmente nublado. El jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de **18°** y una máxima de **27°**, con **lluvias ligeras**. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, las temperaturas se mantendrán entre **18°** y **23°**, también con posibilidad de **lluvias ligeras**.

Este clima cálido y húmedo es característico de la temporada, y se recomienda a los habitantes de **CABA** estar atentos a los cambios en el pronóstico, especialmente ante la llegada de las lluvias en los próximos días.