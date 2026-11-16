Vuelco y desesperación: así fue el violento accidente del cantante Marcelo Véliz en Tucumán
La combi del reconocido músico santiagueño volcó en la localidad tucumana de La Madrid. Hay cuatro heridos internados de urgencia y su familia clamó por una cadena de oración.
16/11/2026 | 08:04Redacción Cadena 3
FOTO: Marcelo Véliz sufrió un grave accidente junto a su grupo.
La madrugada de este lunes se transformó en pesadilla para el cantante de guaracha Marcelo Véliz y su agrupación. La combi en la que se trasladaban volcó en la ciudad tucumana de La Madrid, dejando un saldo de cuatro heridos de gravedad que debieron ser hospitalizados de urgencia.
El siniestro vial ocurrió cerca de la medianoche, cuando el vehículo regresaba hacia Santiago del Estero tras una presentación musical en la localidad de Buena Vista, en el departamento Simoca. Por motivos que todavía son materia de investigación, el rodado perdió el control y terminó volcado sobre la traza.
Cuatro heridos y atención de urgencia
De los nueve ocupantes que viajaban a bordo, cuatro sufrieron politraumatismos visibles y golpes de consideración: entre ellos se encuentran el propio Véliz, el chofer de la combi y otros dos integrantes del grupo musical. Todos fueron trasladados de inmediato en ambulancia al hospital zonal para recibir asistencia médica prioritaria.
En tanto, los cinco pasajeros restantes resultaron ilesos y se encuentran en buen estado general, a la espera de mayores precisiones sobre el parte médico oficial, que hasta el momento no detalló las causas exactas del despiste ni la complejidad de las lesiones.
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El desgarrador pedido de la familia
Ante la incertidumbre, las hijas del artista —Fernanda, Romina y Maitena— utilizaron las redes sociales para expresar el dramático momento que atraviesan y convocaron a una cadena de oración en favor de su padre y el resto del equipo.
"Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo. Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas", escribieron en un comunicado conjunto, donde confirmaron que el cantante y uno de sus hermanos son los más afectados.
La familia agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de seguidores y amigos de la movida tropical, mientras permanecen en el centro de salud aguardando la evolución médica de los heridos.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Marcelo Véliz y su agrupación? La combi en la que viajaban volcó, dejando cuatro heridos de gravedad.
¿Quiénes resultaron heridos? Cuatro ocupantes, incluyendo a Marcelo Véliz, el chofer y dos integrantes del grupo musical.
¿Cuándo sucedió el accidente? Ocurrió cerca de la medianoche del lunes.
¿Dónde tuvo lugar el siniestro? En la ciudad tucumana de La Madrid, mientras regresaban de una presentación en Buena Vista.
¿Por qué se realizó una cadena de oración? Las hijas de Véliz pidieron apoyo espiritual ante la preocupación por el estado de salud de su padre y el equipo.