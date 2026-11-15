Milei inicia una semana cargada de actividad empresarial y académica

El presidente Javier Milei encabezará durante los próximos días una intensa agenda oficial, marcada por encuentros con referentes del sector automotriz y empresario, distinciones académicas e institucionales, y un cierre el viernes junto al polista Adolfo Cambiaso y en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.

De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia, la actividad del mandatario comenzará este lunes a las 13:00 en la Casa Rosada, donde recibirá a autoridades de la automotriz Toyota acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por la noche, a las 20:00, el jefe de Estado asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes a las 11:00 se reunirá la mesa política en Balcarce 50, en simultáneo con una conferencia de prensa que brindará el vocero presidencial, Adrián Ravier. Por la tarde, a las 14:00, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural, mientras que a las 17:00 el Presidente expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, nuevamente escoltado por el canciller Quirno.

La agenda continuará el miércoles a las 10:00 en la sede de la Universidad de Belgrano, donde Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado de manera conjunta por esa casa de estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El jueves la jornada tendrá doble foco institucional y comunitario para el mandatario. A las 17:00 participará en la sede de la AMIA de la ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. Más tarde, a las 20:00, disertará junto a Quirno en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango.

Ese mismo día, a las 11:00, Ravier encabezará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, para repasar el impacto de las políticas nacionales en esa provincia, en tanto que Karina Milei visitará la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco.

Finalmente, el viernes el Presidente y la secretaria general de la Presidencia compartirán desde las 11:00 un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. El broche de la semana será a las 19:00 en el barrio porteño de La Boca, donde Milei participará del lanzamiento oficial de Tesla en el país.