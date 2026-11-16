Los sacerdotes notaron más fieles en las misas tras la visita papal: "Aumentó el número de jóvenes"

La visita del papa León XIV dejó repercusiones en las comunidades religiosas de Rosario. Durante el fin de semana posterior, distintos párrocos advirtieron movimientos en sus iglesias, con una mayor concurrencia a las celebraciones, consultas, confesiones y personas que retomaron el contacto con la fe. Aunque no todos pudieron establecer un porcentaje concreto, coincidieron en que hubo un impacto que trascendió los días de las actividades papales.

Fernando Bellocq, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en avenida Alberdi y French, estimó que la asistencia fue aproximadamente un 15% superior a la habitual. La parroquia tiene cuatro misas durante el fin de semana, aunque aclaró que una de ellas coincidió con primeras comuniones. Además, destacó que recibió confesiones de personas que habían estado alejadas. “Algunas confesiones de gente de retorno, que siempre son muy lindas”, señaló en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

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El sacerdote consideró que la presencia del Pontífice funcionó como un impulso para los creyentes y planteó la importancia de sostener ese acercamiento. “Fue un llamado a la reflexión y también un llamado a la fe”, expresó. En ese sentido, sostuvo que el desafío es lograr que la experiencia se arraigue en la vida cotidiana: “Dios nos regala los 24 por 7; nosotros una horita tendríamos que tener para oír la palabra, vernos con la comunidad y compartir el pan de vida”.

Por su parte, Fabián Monte, párroco de San José Obrero, también observó una mayor concurrencia, incluso en las celebraciones de los días de semana posteriores a la visita. Si bien aclaró que el movimiento de su parroquia estuvo condicionado por las confirmaciones que se realizaron durante el fin de semana, destacó el entusiasmo de quienes se acercaron para conversar, confesarse y compartir sus experiencias. “Hay un entusiasmo y un reverdecer de esto que está dentro del corazón. Hacía falta que alguien viniera a soplar por ahí esas brasas que están ahí”, afirmó.

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Monte también hizo hincapié en la necesidad de que la Iglesia encuentre nuevas formas de transmitir su mensaje y acercarse a la sociedad. Consideró que los sacerdotes deben combinar fe y razón, además de adaptar el lenguaje a los tiempos actuales. “Hay que llegar con un nuevo lenguaje”, sostuvo, y señaló que las herramientas de comunicación pueden contribuir a despertar el interés de quienes están alejados.

En la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, su párroco, Juan José Estrade, destacó especialmente la respuesta de los jóvenes. Según relató, durante el fin de semana se acercaron más personas de ese grupo etario, con preguntas e inquietudes sobre cómo continuar después de la experiencia papal. “Aumentó el número de los jóvenes y con inquietud: ‘Padre, ¿qué hacemos y qué vamos a hacer?’. El Papa nos dejó esto y ahora empieza para nosotros el segundo tiempo”, explicó. Para Estrade, esa presencia refleja una necesidad de encuentro y de encontrar un sentido para sus vidas.

En tanto, Marcelo Francini, párroco de la iglesia San Cayetano, describió el efecto emocional que generó la visita en distintas personas de su comunidad. Contó que habló individualmente con fieles que se mostraron movilizados, emocionados y agradecidos por la experiencia. “Mucha gente se acercó con mucha alegría de vuelta a la Iglesia”, aseguró, y consideró que la presencia de León XIV dejó frutos en el corazón de los creyentes. Así, los testimonios de los cuatro sacerdotes reflejaron un mismo fenómeno: un renovado acercamiento a los templos, aunque con el desafío de transformar ese entusiasmo inicial en una práctica sostenida.

Entrevista de Alberto Lotuf.