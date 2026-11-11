La UEPC logró la reapertura de la paritaria y suspendió la asamblea prevista para este jueves

FOTO: La UEPC logró la reapertura de la paritaria y suspendió la asamblea prevista para est

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó este miércoles que el Gobierno provincial resolvió reabrir la paritaria salarial y laboral. A partir de esta decisión, el sindicato suspendió la asamblea provincial de delegados departamentales que estaba prevista para este jueves.

La novedad se conoció luego de una reunión entre representantes del gremio y el secretario general de la Gobernación. Según informó la organización, ya quedó conformada una mesa de negociación en la que comenzarán a trabajar para elaborar una propuesta que contemple los reclamos docentes.

Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, explicó que la reapertura se realizará sobre la base del pliego aprobado por la asamblea de delegados departamentales, que incluye planteos salariales, laborales y previsionales.

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??Luego de la reunión que mantuvimos hoy con el Gobierno, la Provincia resolvió reabrir la paritaria. Ya estamos trabajando en la mesa de negociación para construir una propuesta que contemple nuestras demandas. Queda suspendida la Asamblea Provincial prevista para este jueves. https://t.co/UxrqdZMeJZ — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) November 11, 2026

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“Queda la mesa conformada, comenzamos a trabajar para construir una propuesta que dé respuesta a todo lo planteado en el pliego”, señaló el dirigente.

Por qué se suspendió la asamblea

La asamblea prevista para este jueves estaba supeditada a que el Gobierno convocara y garantizara la reapertura de las negociaciones paritarias. Como esa condición se cumplió, el gremio resolvió dejar sin efecto el encuentro.

Desde la UEPC consideraron que la decisión representa un logro de la organización sindical y destacaron que permitirá retomar la discusión sobre la recuperación salarial y las condiciones laborales y previsionales de los docentes.

De esta manera, tras una semana de reclamos por la reapertura de las paritarias, el conflicto ingresa en una nueva etapa: la negociación entre el Gobierno de Córdoba y el gremio docente para avanzar en una propuesta que responda a las demandas del sector.

Informe de Alejandro Bustos.