FOTO: La UBA destina más de 2 millones de dólares para equipar el Hospital de Clínicas con robótica avanzada

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha logrado recaudar hasta el momento más de 2.200.000 dólares con el objetivo de dotar al Hospital de Clínicas José de San Martín de una plataforma quirúrgica robótica de última generación. Con estos fondos, la UBA planea lanzar la licitación para la adquisición del equipamiento en diciembre.

Un informe de la UBA, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue divulgado tras la primera edición de una iniciativa benéfica que reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho, logrando el mencionado monto de recaudación.

La licitación para la compra de la plataforma robótica quirúrgica se financiará a través de donaciones de empresas, instituciones, contribuciones particulares y otros aportes. Para ampliar la convocatoria, la subasta continuará en línea el jueves 19 de noviembre mediante el portal del Banco Ciudad.

En la Facultad de Derecho, se llevó a cabo la Noche a Beneficio de la UBA 2026, con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, junto a decanos y autoridades de diversas instituciones.

La subasta

El evento tuvo como momento destacado una subasta solidaria que reunió una serie de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte. Entre los artículos más destacados se encontraron guantes autografiados por Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022, con un valor de 20.000.000 de pesos; una gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, por 8.000.000 de pesos; la camiseta de la Selección argentina de básquet de Manu Ginóbili, por 20.000.000 de pesos; y tres camisetas de los jugadores de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que se subastaron juntas por 15.000.000 de pesos.

Con los fondos recaudados, se incorporará la plataforma robótica, que promete aumentar la precisión en los procedimientos médicos, reducir complicaciones, acelerar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones realizadas por el hospital al servicio de la comunidad. Además, permitirá la formación de profesionales para todo el sistema de salud, tanto público como privado.

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, destacó: "Hoy es un día muy especial para nuestro querido Hospital. La incorporación de esta plataforma robótica representa mucho más que un avance tecnológico. Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos. Pero, fundamentalmente, significa algo que para nosotros es una verdadera convicción: democratizar el acceso a la tecnología".

"Porque la tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo", concluyó.

Para continuar con esta iniciativa, la subasta en línea del jueves 19 de noviembre incluirá piezas donadas y autografiadas por referentes de la música, el deporte y las artes visuales. Entre ellas, se destacan la camiseta de River Plate firmada por los jugadores campeones del Mundial de Clubes de 2022 y la camiseta de Boca Juniors de Leandro Paredes, también firmada.

Otros objetos incluyen la camiseta de la Selección argentina usada por Néstor Craviotto en 1993; un vinilo de Lali; el parlante de Bizarrap; el chaleco de Duki; el sombrero y los lentes de Abel Pintos; la armónica de Ciro Martínez; y obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.