FOTO: La misa del papa León XIV reunió a figuras del espectáculo y la política en Luján

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La Misa Central del papa León XIV en Luján reunió a una variedad de famosos del ámbito político y del espectáculo, marcando el cierre de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina antes de su partida a Perú.

Entre los asistentes se encontraban el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario. También se vio al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien estuvo en compañía del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Alberto "Carli" Bianco, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo Larroque", también formaron parte de la ceremonia religiosa. La legisladora Mayra Mendoza, el diputado Matías Molle, así como Eduardo de Pedro y Sergio Berni, se unieron a la lista de figuras políticas presentes, al igual que el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil.

Del lado del espectáculo, la modelo Pampita fue vista entre los fieles, mientras que la periodista Nancy Pazos, a pesar de no ser creyente, asistió a la misa tras recibir una invitación del Gobierno provincial. En sus redes sociales, compartió una imagen junto a Estela de Carlotto.

La participación de Amalia Granata también fue notable, ya que comenzó a compartir fotos en su cuenta de Instagram desde la noche anterior, mostrando su cercanía a la Basílica en preparación para la misa. Además, el cantante Luciano Pereyra formó parte del grupo de artistas que se presentó antes de la llegada del Papa.