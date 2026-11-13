FOTO: La defensa de Pity Álvarez pide su absolución en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez ha solicitado la absolución del cantante, quien enfrenta acusaciones por el asesinato de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, quien fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron de manera subsidiaria que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa, una pena que ya habría cumplido al haber sido detenido.

El músico no se presentó en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, ni participó mediante videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

Los letrados también solicitaron la nulidad del debate, argumentando "vicios procesales", y pidieron que se cumpla una sentencia bajo la calificación legal solicitada, con arresto domiciliario y salidas laborales.

Por su parte, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, ha solicitado una pena de 11 años y 2 meses de prisión. En tanto, el fiscal federal Sandro Abraldes ha requerido 18 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.