FOTO: La Conferencia Episcopal llama a interpretar con fe el mensaje de esperanza del papa León XIV

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, subrayó el carácter pastoral de los mensajes del papa León XIV durante su visita al país y solicitó no politizar sus palabras, argumentando que el pontífice busca fomentar la fraternidad, la dignidad humana y el bien común.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Colombo afirmó que el mensaje del Papa ofrece "una mirada panorámica sobre la realidad argentina desde el Evangelio" y es una invitación a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir "como hermanos y hermanas".

Al ser consultado sobre el riesgo de que las palabras del pontífice sean utilizadas con fines políticos, el arzobispo resaltó que León XIV "no tiene un interés sectorial ni representa una ideología específica, sino que se presenta como un pastor" que desea "animar y sostener la vida del pueblo".

Colombo destacó que uno de los mensajes más impactantes del Papa fue su llamado a priorizar el servicio a los demás, incluso cuando ello implique sacrificar tiempo, recursos o proyectos personales.

"Es un mensaje fundacional para un nuevo tiempo que deseamos habitar", expresó Colombo, quien enfatizó la necesidad de transformar las relaciones sociales en espacios de "mayor fraternidad y bien común".

La defensa de la vida y la posición sobre el aborto

Sobre las afirmaciones de León XIV en defensa de la vida, Colombo reafirmó que la Iglesia sostiene una postura firme sobre su protección desde la concepción hasta la muerte natural, aunque aclaró que el pontífice no busca intervenir en debates legislativos.

"Para nosotros, el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es innegociable", enfatizó.

No obstante, explicó que el Papa "no se involucra en cuestiones legales ni en procesos legislativos", sino que busca recordar el valor de la vida humana.

Colombo también reconoció que hay circunstancias personales complejas que influyen en decisiones difíciles y consideró que el mensaje papal tiene un enfoque pastoral en este sentido.

La preocupación por los jóvenes y los sectores vulnerables

Colombo destacó la atención que León XIV brindó a los jóvenes y recordó que, durante encuentros preparatorios en Roma, el pontífice expresó su preocupación por transmitirles esperanza.

El Papa desea que los jóvenes se sientan protagonistas de la vida y que no se sientan excluidos de la sociedad, especialmente en un contexto que también aborda el suicidio juvenil.

El titular del Episcopado subrayó la relevancia de la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde más de 400 residentes tendrán la oportunidad de encontrarse con el pontífice.

"Más que lo que diga, es el gesto de encontrar a estos hermanos y hermanas que enfrentan una discapacidad y que, en muchos casos, no reciben la acogida necesaria de la sociedad", expresó.

Colombo agregó que la preocupación del Papa por los jóvenes, las personas con discapacidad y los ancianos está en línea con un mensaje que busca reconocer la dignidad de toda vida humana.

La continuidad con Francisco y una misa histórica

Colombo también mencionó las continuas referencias de León XIV al papa Francisco, lo que demuestra una continuidad en la visión pastoral de la Iglesia.

"Francisco ha sido un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia, donde prevalece el concepto de fraternidad, apertura y acogida", explicó.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina anticipó la importancia especial de la misa que se llevará a cabo en el Monumento a los Españoles, un lugar que también recibió a Juan Pablo II durante su visita en 1982, en plena guerra de Malvinas.

Colombo consideró que esta celebración reunirá a diversas generaciones de argentinos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país, en un encuentro que calificó de "muy fuerte y conmovedor", con especial relevancia para la familia y su papel en la Iglesia.