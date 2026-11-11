FOTO: La ANMAT prohíbe tres insumos médicos tras robo durante una entrega de productos

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha prohibido el uso, la comercialización y la distribución de tres endoprótesis vasculares que fueron robadas durante una entrega y cuyo estado de conservación no puede ser garantizado.

La decisión fue comunicada a través de la disposición 7199/2026, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se aplica a tres unidades de endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, las cuales están registradas bajo el certificado PM 266-82 a nombre de la empresa Emeclar S.A.

Estos dispositivos son endoprótesis destinadas al tratamiento de lesiones en las arterias ilíacas y en la bifurcación aórtica.

Detalles del robo de los insumos

Según informaciones obtenidas por la Agencia Noticias Argentinas, el robo se produjo el 12 de junio, cuando un operario dejó una caja con productos destinados a entregas sobre una silla y, al regresar, descubrió que había sido sustraída.

Tras la denuncia presentada, la empresa notificó a las autoridades sanitarias sobre el incidente.

Como resultado, los dispositivos quedaron fuera del control y trazabilidad de la empresa responsable, lo que significa que no es posible verificar si fueron conservados en las condiciones necesarias para su uso. Por esta razón, la ANMAT también ha prohibido su publicación en plataformas de venta electrónica.

Detalles de las unidades afectadas

Las unidades incluidas en la prohibición son las siguientes:

Serie y lote 28350476: vencimiento el 2 de febrero de 2027

Serie y lote 29004355A: vencimiento el 5 de mayo de 2027

Serie y lote 29004356A: vencimiento el 5 de mayo de 2027

Agencia NA