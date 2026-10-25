FOTO: La anemia como señal de alerta: el síndrome mielodisplásico y su impacto en la salud

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Cansancio que no mejora con el descanso, palidez, infecciones recurrentes o moretones que aparecen con facilidad son síntomas comunes que pueden asociarse a diversas causas, pero también pueden ser indicativos de una enfermedad poco conocida: el síndrome mielodisplásico (SMD), un cáncer de la médula ósea que interfiere en la producción normal de las células sanguíneas.

La médula ósea, el tejido que se encuentra en el interior de los huesos, es responsable de la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En los pacientes con SMD, este proceso se ve alterado, resultando en células sanguíneas que no maduran adecuadamente y en niveles que disminuyen progresivamente. Esto genera complicaciones que afectan la calidad de vida y pueden poner en riesgo la salud del paciente.

Además, se estima que aproximadamente uno de cada tres pacientes puede avanzar hacia una leucemia mieloide aguda, una forma más severa de cáncer de la sangre. Este dato proviene de un informe que la Agencia Noticias Argentinas ha dado a conocer, en el marco del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos, celebrado cada 25 de octubre. Los especialistas subrayan la necesidad de aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad y sus señales de alerta, especialmente ante síntomas persistentes que a menudo se atribuyen a otras causas.

En el 85% de los casos de SMD, la anemia se presenta como el signo más común. Sin embargo, los síntomas asociados son frecuentemente inespecíficos y pueden confundirse con otras condiciones comunes, lo que complica la detección temprana de la enfermedad. El cansancio persistente puede ser considerado resultado de múltiples factores, la anemia puede tener diversas causas clínicas y las infecciones recurrentes podrían deberse a una disminución temporal de las defensas. Por esta razón, muchos pacientes recorren un largo camino hasta obtener un diagnóstico adecuado.

Los datos reflejan este desafío. Estudios recientes que analizaron 918 casos sospechosos de SMD encontraron que el 21% recibió un diagnóstico incorrecto. Como resultado, cerca del 10% de esos pacientes recibió un tratamiento inadecuado.

"El SMD es una enfermedad que suele desarrollarse de manera silenciosa. Muchas veces, el paciente acude por una anemia que no mejora, por cansancio persistente o por alteraciones en los análisis de sangre que progresan lentamente. Dado que se presentan síntomas poco específicos, la sospecha diagnóstica puede tardar y eso retrasa la derivación al especialista," explicó la Dra. Ludmila Elhelou (M.N. 136.215), médica oncohematóloga y asesora científica en Hematología de Bristol Myers Squibb Argentina.

Una enfermedad en aumento

Se estima que el SMD afecta entre 3 y 5 personas por cada 100.000 habitantes anualmente en la población general. Sin embargo, entre los mayores de 70 años, la incidencia se incrementa notablemente, alcanzando entre 20 y 50 casos por cada 100.000 habitantes.

El envejecimiento de la población es uno de los factores que contribuyen al aumento de los casos de SMD. En el ámbito global, el número de diagnósticos se ha duplicado en las últimas tres décadas. Se anticipa que para 2045 habrá más de 457.000 nuevos casos por año y más de 82.000 muertes anuales relacionadas con esta enfermedad, principalmente debido al crecimiento y envejecimiento de la población.

Además del impacto clínico, el SMD afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen y de sus cuidadores. Se estima que el 42% de los pacientes requiere transfusiones de sangre de forma regular para mantener sus niveles, lo que implica visitas frecuentes al hospital y representa una carga considerable -física, emocional y económica- para el paciente y su entorno. Una encuesta realizada a 259 pacientes mostró que el 66% experimentó ansiedad y el 56% reportó angustia relacionada con la enfermedad.

Señales que no deben ignorarse

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas de forma persistente, se recomienda consultar a un médico y, si es necesario, solicitar una derivación a un hematólogo:

Anemia que no responde al tratamiento habitual.

Cansancio que no mejora con el descanso.

Palidez sin causa aparente.

Infecciones frecuentes o que tardan en resolverse.

Moretones o sangrados ante mínimos golpes.

Análisis de sangre con valores bajos o en descenso sostenido, especialmente glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.

"La detección temprana es crucial: ante estas señales, la consulta oportuna permite iniciar el proceso diagnóstico adecuado y acceder a las opciones de tratamiento disponibles," concluyó la Dra. Elhelou.

En una enfermedad poco conocida como el síndrome mielodisplásico, reconocer las señales de alerta puede marcar la diferencia. Por esta razón, la mencionada entidad promueve La Anemia es la Clave, una iniciativa de concientización que busca destacar el papel de la anemia persistente como posible indicador de enfermedades hematológicas.

La campaña reúne información clara y validada para ayudar a que más personas reconozcan cuándo es necesario consultar, qué preguntas hacer al médico y por qué ciertos síntomas -como el cansancio sostenido, la palidez o las alteraciones en los análisis de sangre- no deberían ser normalizados.