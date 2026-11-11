Juicio a Pity Álvarez: Fiscalía pidió 18 años y 6 meses de cárcel por homicidio

FOTO: Juicio a Pity Álvarez: Fiscalía pide 18 años y 6 meses de cárcel por homicidio

El fiscal federal Sandro Abraldes solicitó este miércoles una condena de 18 años y seis meses de prisión para el músico Cristian "Pity" Álvarez, quien está acusado de asesinar a Cristian Díaz de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Según fuentes del caso, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados deberá ser detenido una vez que culmine su internación forzosa.

Abraldes argumentó que Álvarez debe ser considerado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y añadió que el imputado mostró una "escasa significación por la vida" de la víctima.

Los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro presentarán sus alegatos de cierre el viernes ante el Tribunal Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.