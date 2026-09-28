Investigan como femicidio el homicidio de una mujer en Grandoli al 3800
La encontraron durante la noche del domingo con un golpe en la cabeza. La fiscal Paula Barros convocó a su expareja y activó la Brigada de Femicidios de la PDI.
28/09/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Una mujer de 35 años fue encontrada muerta este domingo en una vivienda de Grandoli al 3800, en Rosario. El aviso ingresó al 911 alrededor de las 19, cuando se informó que había una persona tendida en el suelo e inconsciente.
Al llegar al domicilio, el personal policial y médico constató el fallecimiento. Los primeros exámenes establecieron que la muerte habría ocurrido entre 15 y 20 horas antes del hallazgo. La víctima presentaba al menos un disparo de arma de fuego y traumatismos.
La investigación quedó a cargo de la Unidad especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, bajo la intervención de la fiscal Paula Barros. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, que se realizará bajo el protocolo de femicidio, aunque desde Fiscalía aclararon que no es la única línea investigativa.
Personal del gabinete criminalístico realizó el relevamiento de la escena, levantó rastros y tomó testimonios a familiares y vecinos. En principio, no se habría encontrado forzada la puerta de entrada de la vivienda y continúan las medidas para establecer cómo ocurrió la agresión y cuál fue su motivación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 35 años fue asesinada en su departamento en Rosario.
¿Quién es la fiscal encargada? La fiscal Paula Barros está a cargo de la investigación.
¿Cuándo fue el hallazgo del cuerpo? El cuerpo fue encontrado durante la noche del domingo.
¿Dónde se produjo el crimen? El crimen ocurrió en un departamento de Grandoli al 3800, en Rosario.
¿Por qué se investiga a la expareja? La expareja de la víctima fue citada para investigar posibles vínculos con el crimen.